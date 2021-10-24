https://tr.sputniknews.com/20211024/bakan-yanik-universite-ogrencilerimize-15-milyon-tl-destek-verdik-1050122702.html
Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon TL destek verdik
Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon TL destek verdik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yükseköğrenim Yardımı' kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1.5 milyon TL tutarında destek... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T11:19+0300
2021-10-24T11:19+0300
2021-10-24T11:19+0300
türkiye
yök
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
okul
üniversite
öğrenci
yardım
açıklama
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda bulunduklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım yapıldığını bildirdi. Yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, bu sene içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek verdiklerini belirtti. Yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğüne dikkati çeken Bakan Yanık, "Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplamda 1,5 milyon TL tutarında destek verdik. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan üniversite öğrencilerimize yani göz bebeklerimize maddi/manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.Bakan Yanık, 'Yükseköğrenim Yardımı'ndan faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim nedeniyle ikamet ettiği yerdeki SYDV'lere başvuru yapabileceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211001/bakan-yanik-kadinlarin-dahil-olmadigi-hicbir-projenin-hayatiyetini-surdurme-sansi-yok-1049413532.html
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yök, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, okul, üniversite, öğrenci, yardım, açıklama, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon TL destek verdik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yükseköğrenim Yardımı' kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1.5 milyon TL tutarında destek verdiklerini açıkladı.
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda bulunduklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım yapıldığını bildirdi.
Yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, bu sene içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek verdiklerini belirtti.
Yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğüne dikkati çeken Bakan Yanık, "Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplamda 1,5 milyon TL tutarında destek verdik. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan üniversite öğrencilerimize yani göz bebeklerimize maddi/manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.
Bakan Yanık, 'Yükseköğrenim Yardımı'ndan faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim nedeniyle ikamet ettiği yerdeki SYDV'lere başvuru yapabileceğini kaydetti.