https://tr.sputniknews.com/20211024/bakan-yanik-universite-ogrencilerimize-15-milyon-tl-destek-verdik-1050122702.html

Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon TL destek verdik

Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon TL destek verdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yükseköğrenim Yardımı' kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1.5 milyon TL tutarında destek... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T11:19+0300

2021-10-24T11:19+0300

2021-10-24T11:19+0300

türkiye

yök

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

okul

üniversite

öğrenci

yardım

açıklama

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097790_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_754371fb1fa41072d14be2e0050cb851.jpg

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda bulunduklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım yapıldığını bildirdi. Yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, bu sene içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek verdiklerini belirtti. Yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğüne dikkati çeken Bakan Yanık, "Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplamda 1,5 milyon TL tutarında destek verdik. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan üniversite öğrencilerimize yani göz bebeklerimize maddi/manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.Bakan Yanık, 'Yükseköğrenim Yardımı'ndan faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim nedeniyle ikamet ettiği yerdeki SYDV'lere başvuru yapabileceğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211001/bakan-yanik-kadinlarin-dahil-olmadigi-hicbir-projenin-hayatiyetini-surdurme-sansi-yok-1049413532.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yök, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, okul, üniversite, öğrenci, yardım, açıklama, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı