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Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi
Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi
Polislerin şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin bagajındaki fermuarlı çantanın içerisindeki mıknatıslardan şüphelenince aracın altında arama yaptı. Alt... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T09:56+0300
2021-10-24T09:56+0300
türkiye
operasyon
polis
beşiktaş
çanta
torbacı
mıknatıs
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Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde önceki hafta Çarşamba günü 22.00 sıralarında uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.Araçtan inen sürücü Oğulcan Ö.'nün (25) üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.Aracın bagaj kısmında arama yapan polis ekiplerinin sadece tek başına duran fermuarlı bir çanta dikkatlerini çekti. Çantanın içerisini açan ekipler, mıknatısla güçlendirildiğini gördü. Bunun üzerine aracın alt kısmını inceleyen Beşiktaş polisi, mıknatıslı başka bir çanta olduğunu tespit etti. Çantaların bagajdan ve altından mıknatısla tutturulduğunu belirleyen polis ekipleri, yerinden çıkartarak içerisini açtı. Yapılan kontrollerde çantanın içerisinden satışa hazır 15 parça 42.5 gram gelen marihuana maddesi ele geçirildi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi gözaltına aldığı Oğulcan Ö.'yü, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, 3 bin 500 lirayı ve cep telefonunu Levent Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211015/sarj-aleti-icerisine-gizlenmis-uyusturucu-bulundu-1049855160.html
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operasyon, polis, beşiktaş, çanta, torbacı, mıknatıs

Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi

09:56 24.10.2021
© İHABeşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi
Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA
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Polislerin şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin bagajındaki fermuarlı çantanın içerisindeki mıknatıslardan şüphelenince aracın altında arama yaptı. Alt takıma mıknatısla tutturulan diğer bir çantayı bulan Beşiktaş polisi, içerisini açtığında çok miktarda uyuşturucu madde 'marihuana' ele geçirdi.
Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde önceki hafta Çarşamba günü 22.00 sıralarında uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtan inen sürücü Oğulcan Ö.'nün (25) üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.
Aracın bagaj kısmında arama yapan polis ekiplerinin sadece tek başına duran fermuarlı bir çanta dikkatlerini çekti. Çantanın içerisini açan ekipler, mıknatısla güçlendirildiğini gördü. Bunun üzerine aracın alt kısmını inceleyen Beşiktaş polisi, mıknatıslı başka bir çanta olduğunu tespit etti.
Çantaların bagajdan ve altından mıknatısla tutturulduğunu belirleyen polis ekipleri, yerinden çıkartarak içerisini açtı. Yapılan kontrollerde çantanın içerisinden satışa hazır 15 parça 42.5 gram gelen marihuana maddesi ele geçirildi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.
Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi gözaltına aldığı Oğulcan Ö.'yü, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, 3 bin 500 lirayı ve cep telefonunu Levent Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş, şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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