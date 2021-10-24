Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/chpli-agbabadan-mhpye-cagri-gelin-birlikte-asgari-sefalete-son-verelim-1050126940.html
CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim
CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP'ye asgari ücretten vergi alınmasını kaldırmak için iş birliği çağrısı yaptı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T14:29+0300
2021-10-24T14:29+0300
türkiye
chp
mhp
tbmm
veli ağbaba
asgari ücret
politika
vergi
çağrı
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044660220_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_a6116502ce0549d02c5b6261c636fc69.jpg
CHP'li Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'teki tüm muhalefet partileri "asgari ücretten vergi alınmasın" diyor, MHP dahil! Buradan MHP'ye çağrımızı yineliyoruz: Sandalye sayımız yetiyor, gelin birlikte vergileri kaldıralım, asgari sefalete son verelim" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210912/chpli-agbaba-turkiye-yuzde-217-buyurken-en-az-61-bin-738-esnaf-kepenk-kapatti-1048839421.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044660220_50:0:1151:826_1920x0_80_0_0_599f17ee92478ddbf0bf16d242731953.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, mhp, tbmm, veli ağbaba, asgari ücret, politika, vergi, çağrı, cumhur ittifakı, millet ittifakı, sefalet

CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim

14:29 24.10.2021
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP'ye asgari ücretten vergi alınmasını kaldırmak için iş birliği çağrısı yaptı.
CHP'li Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'teki tüm muhalefet partileri "asgari ücretten vergi alınmasın" diyor, MHP dahil! Buradan MHP'ye çağrımızı yineliyoruz: Sandalye sayımız yetiyor, gelin birlikte vergileri kaldıralım, asgari sefalete son verelim" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
EKONOMİ
CHP’li Ağbaba: Türkiye yüzde 21.7 büyürken en az 61 bin 738 esnaf kepenk kapattı
12 Eylül, 14:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:39Nagehan Alçı: Bildiriyle birlikte Osman Kavala’nın kısa vadede tahliye olma ihtimali yok oldu
14:38Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Kavala için de aynı şeyi düşünüyorum
14:29CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim
14:23Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak
14:21Yılın başından bu yana açılan işletmelerin neredeyse yarısı kapandı: ‘Esnaf nasıl ayakta duracak’
14:06Türkiye’nin ilk Kovid-19 Takip Merkezi’ne başvuran hastaların ortak şikayeti: Nefes darlığı
13:47Camilerden 61 tane halı çaldılar
13:38Rusya’da koronavirüs vakası sayılarında beş gün sonra ilk defa düşüş kaydedildi
13:38Listeler güncellendi: Otomobilde yeni fiyatlar
13:32Bill Gates, ultra lüks yatlarıyla Ege kıyılarını geziyor
13:21'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda aranan 813 kişi yakalandı
13:10Halk ozanı Gül Osman hayatını kaybetti
13:04İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
12:56Aile fabrikasının başındaki genç: Gençlerimizin en büyük problemi iş beğenmeme
12:48Alman politikacılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: 'Yaptırım uygulansın'
12:34Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’
12:24Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
12:17Cihat Yaycı: Lozan Barış Antlaşması’na göre Türkiye Kıbrıs’tan şu veya bu şekilde dışlanamaz
12:14Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
12:07Eşini döven adamı dakikalarca dövdüler: ‘Aile meselesi karışmayın’