https://tr.sputniknews.com/20211024/chpli-agbabadan-mhpye-cagri-gelin-birlikte-asgari-sefalete-son-verelim-1050126940.html
CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim
CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP'ye asgari ücretten vergi alınmasını kaldırmak için iş birliği çağrısı yaptı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T14:29+0300
2021-10-24T14:29+0300
2021-10-24T14:29+0300
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chp
mhp
tbmm
veli ağbaba
asgari ücret
politika
vergi
çağrı
cumhur ittifakı
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CHP'li Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'teki tüm muhalefet partileri "asgari ücretten vergi alınmasın" diyor, MHP dahil! Buradan MHP'ye çağrımızı yineliyoruz: Sandalye sayımız yetiyor, gelin birlikte vergileri kaldıralım, asgari sefalete son verelim" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210912/chpli-agbaba-turkiye-yuzde-217-buyurken-en-az-61-bin-738-esnaf-kepenk-kapatti-1048839421.html
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chp, mhp, tbmm, veli ağbaba, asgari ücret, politika, vergi, çağrı, cumhur ittifakı, millet ittifakı, sefalet
CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP'ye asgari ücretten vergi alınmasını kaldırmak için iş birliği çağrısı yaptı.
CHP'li Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'teki tüm muhalefet partileri "asgari ücretten vergi alınmasın" diyor, MHP dahil! Buradan MHP'ye çağrımızı yineliyoruz: Sandalye sayımız yetiyor, gelin birlikte vergileri kaldıralım, asgari sefalete son verelim" ifadesini kullandı.