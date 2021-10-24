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https://tr.sputniknews.com/20211024/israil-isgal-altindaki-bati-seriada-1355-konut-icin-ihale-acilacagini-duyurdu-filistin-kinadi-1050137031.html
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açılacağını duyurdu: Filistin kınadı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açılacağını duyurdu: Filistin kınadı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimlerine 1355 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açılacağını açıkladı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T23:18+0300
2021-10-24T23:18+0300
dünya
israil
filistin
batı şeria
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İsrail İskan Bakanı Zeev Elki, Walla News sitesinde yer alan açıklamasında, "Yahuda ve Samiriye'deki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi Siyonist vizyon açısından gerekli ve önemlidir." ifadelerini kullandı.Yahuda ve Samiriye yerleşim birimlerinde uzun bir süredir inşaatın durduğunu belirten Elki, yeni konutların yapılması için ihale açılacağını kaydetti.Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ihale açma kararını kınadı.Açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında sömürgeci yerleşim birimleri inşa etmekte ve işgal projelerini uygulamakta açıkça ısrar ediyor, uluslararası toplumun ve ABD'nin bu konudaki tavrını göz ardı ediyor." ifadelerini kullanıldı.Yasa dışı yerleşim birimleriİşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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israil, filistin, batı şeria

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açılacağını duyurdu: Filistin kınadı

23:18 24.10.2021
© REUTERS / Ronen Zvulunİsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ndeki bir Yahudi yerleşiminde Yahudi dua şalına sarınmış bir çoban
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ndeki bir Yahudi yerleşiminde Yahudi dua şalına sarınmış bir çoban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimlerine 1355 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açılacağını açıkladı.
İsrail İskan Bakanı Zeev Elki, Walla News sitesinde yer alan açıklamasında, "Yahuda ve Samiriye'deki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi Siyonist vizyon açısından gerekli ve önemlidir." ifadelerini kullandı.
Yahuda ve Samiriye yerleşim birimlerinde uzun bir süredir inşaatın durduğunu belirten Elki, yeni konutların yapılması için ihale açılacağını kaydetti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ihale açma kararını kınadı.
Açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında sömürgeci yerleşim birimleri inşa etmekte ve işgal projelerini uygulamakta açıkça ısrar ediyor, uluslararası toplumun ve ABD'nin bu konudaki tavrını göz ardı ediyor." ifadelerini kullanıldı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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