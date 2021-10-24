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https://tr.sputniknews.com/20211024/mossad-ile-iliskili-olduklari-gerekcesiyle-tutuklanan-suphelilerden-biri-hakkinda-kayip-basvurusu-1050118032.html
'MOSSAD ile ilişkili' oldukları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden biri hakkında kayıp başvurusu
'MOSSAD ile ilişkili' oldukları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden biri hakkında kayıp başvurusu
İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile ilişkide oldukları gerekçesiyle dün tutuklanan 15 şüpheliden Filistinli M.S. hakkında yakınları tarafından geçtiğimiz... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T00:23+0300
2021-10-24T00:23+0300
türkiye
israil
filistin
mossad
kayıp
tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, dün "uluslararası casusluk" suçundan tutuklandı.'YAKINLARI 'İSRAİL KAÇIRDI' DİYE KAYIP İLANINDA BULUNDU' İDDİASIYeni Akit'in haberine göre 15 şüpheliden birisi olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistinli M.S. hakkında bir süre önce kayıp başvurusu yapıldı. Yakınları M.S.’nin İsrail tarafından kaçırıldığını öne sürerek sosyal medyada kampanya başlattı.Sabah'ın haberine göre ise tutuklanan M.S., ifadesinde MOSSAD ajanlarının kendisiyle 2018 yılında temas kurduğunu, 2 kez İsviçre’nin Zürih kentine gittiğini ve burada MOSSAD saha sorumlularıyla görüştüğünü söyledi.İktidar yakın yayın organlarında tutuklamalarla ilgili olarak yapılan haberlerde "Filistinlilerin Türkiye’deki üniversitelere nasıl girdiği, hükümet ve belediyelerin Filistinlilere ne gibi imkan ve kolaylıklar sağladığına yönelik çalışma yürüttükleri" öne sürülen şüphelilerin 1 yıl boyunca MİT tarafından izlendiği belirtilmişti. Operasyonla gözaltına alınan 15 şüpheli, dün "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
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israil, filistin, mossad, kayıp, tutuklama

'MOSSAD ile ilişkili' oldukları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden biri hakkında kayıp başvurusu

00:23 24.10.2021
© AAFETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama
FETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
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İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile ilişkide oldukları gerekçesiyle dün tutuklanan 15 şüpheliden Filistinli M.S. hakkında yakınları tarafından geçtiğimiz günlerde kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, dün "uluslararası casusluk" suçundan tutuklandı.

'YAKINLARI 'İSRAİL KAÇIRDI' DİYE KAYIP İLANINDA BULUNDU' İDDİASI

Yeni Akit'in haberine göre 15 şüpheliden birisi olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistinli M.S. hakkında bir süre önce kayıp başvurusu yapıldı. Yakınları M.S.’nin İsrail tarafından kaçırıldığını öne sürerek sosyal medyada kampanya başlattı.
Sabah'ın haberine göre ise tutuklanan M.S., ifadesinde MOSSAD ajanlarının kendisiyle 2018 yılında temas kurduğunu, 2 kez İsviçre’nin Zürih kentine gittiğini ve burada MOSSAD saha sorumlularıyla görüştüğünü söyledi.
İktidar yakın yayın organlarında tutuklamalarla ilgili olarak yapılan haberlerde "Filistinlilerin Türkiye’deki üniversitelere nasıl girdiği, hükümet ve belediyelerin Filistinlilere ne gibi imkan ve kolaylıklar sağladığına yönelik çalışma yürüttükleri" öne sürülen şüphelilerin 1 yıl boyunca MİT tarafından izlendiği belirtilmişti. Operasyonla gözaltına alınan 15 şüpheli, dün "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
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