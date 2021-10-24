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Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
Yaklaşık 2 ay önce sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı. Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T18:01+0300
2021-10-24T18:01+0300
2021-10-24T18:01+0300
türkiye
kastamonu
sel
sağanak
bozkurt
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Bozkurt merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.
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kastamonu, sel, sağanak, bozkurt
Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
Yaklaşık 2 ay önce sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı. Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.
Bozkurt merkezindek
i Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.
Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen
Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.
Ekipler
su baskınlarını önlemek için
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçede
11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.