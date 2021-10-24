https://tr.sputniknews.com/20211024/siddetli-yagis-bozkurtun-sokaklarini-yeniden-sular-altinda-birakti-1050131352.html

Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Yaklaşık 2 ay önce sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı. Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T18:01+0300

2021-10-24T18:01+0300

2021-10-24T18:01+0300

türkiye

kastamonu

sel

sağanak

bozkurt

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Bozkurt merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

türkiye

kastamonu

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kastamonu, sel, sağanak, bozkurt