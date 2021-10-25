https://tr.sputniknews.com/20211025/abd-buyukelciligi-abd-viyana-sozlesmesinin-41-maddesine-riayet-etmeyi-teyit-eder-1050158669.html

Büyükelçiliklerden 'Kavala çağrısı' açıklaması: Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ediyoruz

Büyükelçiliklerden 'Kavala çağrısı' açıklaması: Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ediyoruz

ABD, Hollanda, Yeni Zelanda, Finlandiya, Danimarka ve Kanada Büyükelçilikleri, Osman Kavala ile ilgili yapılan açıklamayla ilişkili sorulara Viyana... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T15:55+0300

2021-10-25T15:55+0300

2021-10-25T16:33+0300

abd büyükelçiliği

politika

abd

recep tayyip erdoğan

finlandiya

kanada

hollanda

osman kavala

viyana sözleşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_acdaaf8f8baaa498ba6bf57830e63ede.jpg

Büyükelçiliklerin Twitter’dan yayımladığı mesajlarda, "18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi.AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.Erdoğan, 'istenmeyen adam ilan edilmeleri' talimatı vermiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" demişti.Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ne diyor?18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi şöyle:1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür. 2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür. 3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-almanya-ve-fransa-dahil-10-ulkenin-ankaradaki-buyukelcileri-disisleri-bakanligina-cagrildi-1049949958.html

finlandiya

kanada

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd büyükelçiliği, abd, recep tayyip erdoğan, finlandiya, kanada, hollanda, osman kavala, viyana sözleşmesi