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https://tr.sputniknews.com/20211025/abd-buyukelciligi-abd-viyana-sozlesmesinin-41-maddesine-riayet-etmeyi-teyit-eder-1050158669.html
Büyükelçiliklerden 'Kavala çağrısı' açıklaması: Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ediyoruz
Büyükelçiliklerden 'Kavala çağrısı' açıklaması: Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ediyoruz
ABD, Hollanda, Yeni Zelanda, Finlandiya, Danimarka ve Kanada Büyükelçilikleri, Osman Kavala ile ilgili yapılan açıklamayla ilişkili sorulara Viyana... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T15:55+0300
2021-10-25T16:33+0300
abd büyükelçiliği
politika
abd
recep tayyip erdoğan
finlandiya
kanada
hollanda
osman kavala
viyana sözleşmesi
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Büyükelçiliklerin Twitter’dan yayımladığı mesajlarda, "18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi.AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.Erdoğan, 'istenmeyen adam ilan edilmeleri' talimatı vermiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" demişti.Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ne diyor?18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi şöyle:1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür. 2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür. 3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.
https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-almanya-ve-fransa-dahil-10-ulkenin-ankaradaki-buyukelcileri-disisleri-bakanligina-cagrildi-1049949958.html
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abd büyükelçiliği, abd, recep tayyip erdoğan, finlandiya, kanada, hollanda, osman kavala, viyana sözleşmesi

Büyükelçiliklerden 'Kavala çağrısı' açıklaması: Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ediyoruz

15:55 25.10.2021 (güncellendi: 16:33 25.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD, Hollanda, Yeni Zelanda, Finlandiya, Danimarka ve Kanada Büyükelçilikleri, Osman Kavala ile ilgili yapılan açıklamayla ilişkili sorulara Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine ‘riayet etmeyi teyit ettiklerini’ belirterek yanıt verdi.
Büyükelçiliklerin Twitter’dan yayımladığı mesajlarda, "18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi.
AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Erdoğan, 'istenmeyen adam ilan edilmeleri' talimatı vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" demişti.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ne diyor?

18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi şöyle:
1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür.
2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.
3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
TÜRKİYE
Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
19 Ekim, 00:18
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