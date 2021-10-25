https://tr.sputniknews.com/20211025/hurriyet-yazari-selvi-cumhurbaskani-erdogan-bu-10-ulkeye-anladigi-dilden-konustu-1050141540.html
Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu
Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatını verdiğini söylemesine ilişkin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T08:53+0300
2021-10-25T08:53+0300
2021-10-25T08:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
abdülkadir selvi
diplomasi
istenmeyen kişi
osman kavala
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağırısı yapan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği söylemesi hakkında "Bugün kabine toplantısında bu iş masaya yatırılacak. Sağduyunun hâkim olmasını bekliyorum. 10 ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilmesini değil, diplomasiye şans tanınmasını umuyorum. Umutlu muyum? Evet. Ayrıca umutlu olmak istiyorum" yorumunu yaptı.Bugünkü yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya koyduğu tepkiyle bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu" diyen Selvi, "İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye tavrını ortaya koydu. Ancak bundan sonrası serinkanlılıkla hareket etme zamanı" ifadelerini kullandı.Selvi, "Savaş döneminde bile diplomasiye şans tanınır. Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkilerinin güçlü olduğu, dünyanın 10 gelişmiş ülkesiyle etkisi on yıllarca sürecek bir krizin düğmesine basmadan önce diplomatik seçenekleri devreye sokmalı" yorumunu yaptı.Selvi, büyükelçilerin yeniden Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak "Türkiye’nin hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu gördünüz. Ya gereğini yaparsınız ya da gidersiniz" denilebileceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211025/kabine-bugun-toplanacak-gundemde-virus-ve-dis-gelismeler-var-1050140836.html
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recep tayyip erdoğan, abdülkadir selvi, diplomasi, istenmeyen kişi, osman kavala
Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatını verdiğini söylemesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya koyduğu tepkiyle bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu. Ancak bundan sonrası serinkanlılıkla hareket etme zamanı" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağırısı yapan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği söylemesi
hakkında "Bugün kabine toplantısında bu iş masaya yatırılacak. Sağduyunun hâkim olmasını bekliyorum. 10 ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilmesini değil, diplomasiye şans tanınmasını umuyorum. Umutlu muyum? Evet. Ayrıca umutlu olmak istiyorum"
yorumunu yaptı.
Bugünkü yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya koyduğu tepkiyle bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu" diyen Selvi, "İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye tavrını ortaya koydu. Ancak bundan sonrası serinkanlılıkla hareket etme zamanı" ifadelerini kullandı.
Selvi, "Savaş döneminde bile diplomasiye şans tanınır. Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkilerinin güçlü olduğu, dünyanın 10 gelişmiş ülkesiyle etkisi on yıllarca sürecek bir krizin düğmesine basmadan önce diplomatik seçenekleri devreye sokmalı" yorumunu yaptı.
Selvi, büyükelçilerin yeniden Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak "Türkiye’nin hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu gördünüz. Ya gereğini yaparsınız ya da gidersiniz" denilebileceğini belirtti.