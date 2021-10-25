https://tr.sputniknews.com/20211025/hurriyet-yazari-selvi-cumhurbaskani-erdogan-bu-10-ulkeye-anladigi-dilden-konustu-1050141540.html

Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu

Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatını verdiğini söylemesine ilişkin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T08:53+0300

2021-10-25T08:53+0300

2021-10-25T08:53+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

abdülkadir selvi

diplomasi

istenmeyen kişi

osman kavala

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağırısı yapan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği söylemesi hakkında "Bugün kabine toplantısında bu iş masaya yatırılacak. Sağduyunun hâkim olmasını bekliyorum. 10 ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilmesini değil, diplomasiye şans tanınmasını umuyorum. Umutlu muyum? Evet. Ayrıca umutlu olmak istiyorum" yorumunu yaptı.Bugünkü yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya koyduğu tepkiyle bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu" diyen Selvi, "İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye tavrını ortaya koydu. Ancak bundan sonrası serinkanlılıkla hareket etme zamanı" ifadelerini kullandı.Selvi, "Savaş döneminde bile diplomasiye şans tanınır. Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkilerinin güçlü olduğu, dünyanın 10 gelişmiş ülkesiyle etkisi on yıllarca sürecek bir krizin düğmesine basmadan önce diplomatik seçenekleri devreye sokmalı" yorumunu yaptı.Selvi, büyükelçilerin yeniden Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak "Türkiye’nin hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu gördünüz. Ya gereğini yaparsınız ya da gidersiniz" denilebileceğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211025/kabine-bugun-toplanacak-gundemde-virus-ve-dis-gelismeler-var-1050140836.html

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recep tayyip erdoğan, abdülkadir selvi, diplomasi, istenmeyen kişi, osman kavala