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https://tr.sputniknews.com/20211025/katar-milli-kutuphanesi-turkiyeden-kitap-bagisi-aldi-1050153788.html
Katar Milli Kütüphanesi, Türkiye'den kitap bağışı aldı
Katar Milli Kütüphanesi, Türkiye'den kitap bağışı aldı
Katar Milli Kütüphanesi'nin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden kitap bağışı aldı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:24+0300
2021-10-25T14:24+0300
dünya
türkiye
katar
bağış
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Katar Milli Kütüphanesi Başkanı Hamad bin Abdulaziz el-Kavari, geçen hafta cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığındaki Türk heyetini karşıladı.Türk heyetinin diğer mensupları arasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu, Bakan Ersoy'un danışmanı Selim Terzi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın yanı sıra çok sayıda iş insanı yer aldı.Gulf Times gazetesine konuşan Kavari, "Türkiye, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak Katar için önemli bir ortaktır. Bakan, Katar Milli Kütüphanesi'ne hediye olarak büyük bir kitap koleksiyonuyla geldi. Kitaplar Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere farklı dillerde. Ayrıca kütüphane, ülkeye gelen her ziyaretçi için önemli bir uğrak yeri" dedi.Kütüphanenin çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinden kitap koleksiyonları aldığını belirten yetkili, "Türk heyetinin ziyareti sırasında kütüphanemiz ve genel olarak Türk kütüphaneleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik birçok konuyu görüştük. Bu çarşamba, Katar Milli Kütüphanesi ile Ankara'daki Millet Kütüphanesi arasında bir anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.Kavari, "Millet Kütüphanesi en yeni kütüphanelerden biri ve birkaç yıl önce açılan çok önemli bir kütüphane. Kütüphane, işbirliği için dünyadaki diğer kütüphanelere de kapılarını açmayı planlıyor ve anlaşma imzamızın ardından yakında kütüphaneyi ziyaret edeceğiz" dedi.Öte yandan Bakan Ersoy da Türkiye ile Katar arasındaki tarihsel ilişkilerin altını çizerek, bu tür etkinlikler ve işbirlikleriyle katma değer sağlamak istediklerini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/turkiye-ve-katar-arasinda-afet-yardimi-protokolu-1050006989.html
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türkiye, katar, bağış, millet kütüphanesi

Katar Milli Kütüphanesi, Türkiye'den kitap bağışı aldı

14:24 25.10.2021
© AAErdoğan - Katar Emiri - Millet Kütüphanesi
Erdoğan - Katar Emiri - Millet Kütüphanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
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Katar Milli Kütüphanesi'nin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden kitap bağışı aldı.
Katar Milli Kütüphanesi Başkanı Hamad bin Abdulaziz el-Kavari, geçen hafta cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığındaki Türk heyetini karşıladı.
Türk heyetinin diğer mensupları arasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu, Bakan Ersoy'un danışmanı Selim Terzi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın yanı sıra çok sayıda iş insanı yer aldı.
Gulf Times gazetesine konuşan Kavari, "Türkiye, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak Katar için önemli bir ortaktır. Bakan, Katar Milli Kütüphanesi'ne hediye olarak büyük bir kitap koleksiyonuyla geldi. Kitaplar Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere farklı dillerde. Ayrıca kütüphane, ülkeye gelen her ziyaretçi için önemli bir uğrak yeri" dedi.
Kütüphanenin çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinden kitap koleksiyonları aldığını belirten yetkili, "Türk heyetinin ziyareti sırasında kütüphanemiz ve genel olarak Türk kütüphaneleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik birçok konuyu görüştük. Bu çarşamba, Katar Milli Kütüphanesi ile Ankara'daki Millet Kütüphanesi arasında bir anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.
Kavari, "Millet Kütüphanesi en yeni kütüphanelerden biri ve birkaç yıl önce açılan çok önemli bir kütüphane. Kütüphane, işbirliği için dünyadaki diğer kütüphanelere de kapılarını açmayı planlıyor ve anlaşma imzamızın ardından yakında kütüphaneyi ziyaret edeceğiz" dedi.
Öte yandan Bakan Ersoy da Türkiye ile Katar arasındaki tarihsel ilişkilerin altını çizerek, bu tür etkinlikler ve işbirlikleriyle katma değer sağlamak istediklerini belirtti.
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