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Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı
Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı
Rusya’da son 24 saatte 37 bin 930 yeni vaka kaydedildi. Bu, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:21+0300
2021-10-25T13:21+0300
koronavirüs
rusya
vaka
pandemi
kovid-19
vaka sayısı
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da vaka sayısı gün içinde 37 bin 930 arttı ve 8 milyon 279 bin 573’e çıktı.Başkent Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.Gün içinde bin 69 kişi hayatını kaybetti. Pandemide 231 bin 669 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.İyileşenlerin sayısı da 20 bin 690 artışla 7 milyon 186 bin 611’e yükseldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-teroristler-kovid-19u-daha-cok-yaymak-icin-koronavirus-bulasmis-kisileri-kullaniyor-1049586190.html
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rusya, vaka, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı

13:21 25.10.2021
© SputnikRusya, koronavirüs, otobüs, maske uyarısı
Rusya, koronavirüs, otobüs, maske uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Sputnik
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Rusya’da son 24 saatte 37 bin 930 yeni vaka kaydedildi. Bu, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da vaka sayısı gün içinde 37 bin 930 arttı ve 8 milyon 279 bin 573’e çıktı.
Başkent Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.
Gün içinde bin 69 kişi hayatını kaybetti. Pandemide 231 bin 669 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.
İyileşenlerin sayısı da 20 bin 690 artışla 7 milyon 186 bin 611’e yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.
Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.
koronavirüs - Kovid-19 - maske - FFP - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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