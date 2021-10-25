https://tr.sputniknews.com/20211025/tamir-etmek-istedigi-vincten-dusen-is-yeri-sahibi-hayatini-kaybetti-1050157821.html

Tamir etmek istediği vinçten düşen iş yeri sahibi hayatını kaybetti

Tamir etmek istediği vinçten düşen iş yeri sahibi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta mermer fabrikasında arızalanan vinci tamir etmek isterken yüksekten düşen iş yeri sahibi, olay yerinde hayatını kaybetti 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T15:38+0300

2021-10-25T15:38+0300

2021-10-25T15:38+0300

yaşam

türkiye

kahramanmaraş

iş kazası

mermer

kaza

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Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında, mermer bloklarını taşımada kullanılan vinç arızalandı.İş yeri sahibi Nuh Yavuz, arızayı gidermek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Yavuz, yere düştü. Yavuz'un düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211020/insaat-iscisi-emniyet-halatinda-asili-kaldi-1050006370.html

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türkiye, kahramanmaraş, iş kazası, mermer, kaza