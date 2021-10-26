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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211026/afgan-kadinlar-uluslararasi-topluma-seslendi-dunya-neden-sessizce-olmemizi-izliyor-1050190561.html
Afgan kadınlar, uluslararası topluma seslendi: 'Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?'
Afgan kadınlar, uluslararası topluma seslendi: 'Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?'
Afganistan'da kadın göstericiler, ülkede devam eden ekonomik kriz karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını protesto etti. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:57+0300
2021-10-26T13:57+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
protesto
uluslararası toplum
kadınlar
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadın aktivistler, uluslararası toplumun ülkede ağırlaşan ekonomik duruma karşı sessiz kalmasını protesto etti.Başkentte, geçen aylarda ülkeyi ele geçiren Taliban örgütünün koyduğu yasağa rağmen bir araya gelen 10 civarı kadın gösterici, "Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?" yazılı pankartlar taşıyarak, eğitim ve çalışma haklarının geri verilmesini talep etti.Ülkenin önde gelen kadın aktivistlerinden Wahida Amiri, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel sekreterinden eğitim, çalışma ve haklarımızı desteklemesini talep ediyoruz. Bugün her şeyden mahrumuz" dedi.Afganistan'daki siyasi, sosyal ve ekonomik duruma dönük gösterilen başlangıçta Afganistan'daki BM Misyonunun yakınında yapılması planlanmıştı.Ancak misyonlarının çoğu, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkeyi terk etmelerine rağmen son anda, birkaç Batılı ülkenin elçiliğinin binalarının bulunduğu eski 'Yeşil Bölge'nin girişine taşınmıştı.Üst düzeyde korunan bölgenin girişinde bulunan Taliban militanları, önce göstericilerden, sonra da basından alanı terk etmelerini talep etti. AFP'ye göre sonrasında, çoğu silahlı 10 Taliban militanından oluşan bir takviye, gazetecileri geri itti ve protestoyu kaydeden bir yerel muhabirin cep telefonuna el koydu.Amiri, "Taliban'a karşı hiçbir şeyimiz yok, sadece barışçıl bir şekilde gösteri yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Geçen hafta perşembe günü yaklaşık 20 kadının 90 dakikadan fazla yürümesine izin verilmiş, ancak mitingi izleyen çok sayıda yabancı ve yerel gazeteci, Taliban mensupları tarafından darbedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211018/afganistanda-yoksul-aileler-gecinebilmek-icin-cocuklarini-satiyor-1049917920.html
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afganistan, taliban, protesto, uluslararası toplum, kadınlar

Afgan kadınlar, uluslararası topluma seslendi: 'Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?'

13:57 26.10.2021
© AFP 2021 / James EdgarAfganistan'da kadın göstericiler, ülkede devam eden ekonomik kriz karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını protesto etti.
Afganistan'da kadın göstericiler, ülkede devam eden ekonomik kriz karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AFP 2021 / James Edgar
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Afganistan'da kadın göstericiler, ülkede devam eden ekonomik kriz karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını protesto etti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadın aktivistler, uluslararası toplumun ülkede ağırlaşan ekonomik duruma karşı sessiz kalmasını protesto etti.
Başkentte, geçen aylarda ülkeyi ele geçiren Taliban örgütünün koyduğu yasağa rağmen bir araya gelen 10 civarı kadın gösterici, "Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?" yazılı pankartlar taşıyarak, eğitim ve çalışma haklarının geri verilmesini talep etti.
Ülkenin önde gelen kadın aktivistlerinden Wahida Amiri, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel sekreterinden eğitim, çalışma ve haklarımızı desteklemesini talep ediyoruz. Bugün her şeyden mahrumuz" dedi.
Afganistan'daki siyasi, sosyal ve ekonomik duruma dönük gösterilen başlangıçta Afganistan'daki BM Misyonunun yakınında yapılması planlanmıştı.
Ancak misyonlarının çoğu, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkeyi terk etmelerine rağmen son anda, birkaç Batılı ülkenin elçiliğinin binalarının bulunduğu eski 'Yeşil Bölge'nin girişine taşınmıştı.
Üst düzeyde korunan bölgenin girişinde bulunan Taliban militanları, önce göstericilerden, sonra da basından alanı terk etmelerini talep etti. AFP'ye göre sonrasında, çoğu silahlı 10 Taliban militanından oluşan bir takviye, gazetecileri geri itti ve protestoyu kaydeden bir yerel muhabirin cep telefonuna el koydu.
Amiri, "Taliban'a karşı hiçbir şeyimiz yok, sadece barışçıl bir şekilde gösteri yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta perşembe günü yaklaşık 20 kadının 90 dakikadan fazla yürümesine izin verilmiş, ancak mitingi izleyen çok sayıda yabancı ve yerel gazeteci, Taliban mensupları tarafından darbedilmişti.
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