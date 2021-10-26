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https://tr.sputniknews.com/20211026/bulent-arinc-soros-bas-tacimizdi-1050190932.html
Bülent Arınç: Soros baş tacımızdı
Bülent Arınç: Soros baş tacımızdı
Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın geçen yıl bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T14:10+0300
2021-10-26T14:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
bülent arınç
george soros
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Bülent Arınç’ın TV5 kanalında geçen yıl katıldığı bir programda ifade ettiği sözler, yeniden gündeme geldi.Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Bürosu adlı programda, “Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı” değerlendirmesinde bulunmuştu.Arınç programda, Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın 2002’dedeki Türkiye Danışma Kurulu Başkanı olan Nafiz Can Paker ile birçok görüşmeler yapıldığını dile getiriyor ve o dönemde ‘Paker’in araştırmalarını done olarak kullandıklarını’ belirtiyor.Bülent Arınç ayrıca, “Can Paker bana 5 defa gelmiştir, Soros o zaman baş tacı ettiğimiz, şu an da baş tacı olan yerlerde. İnsanların vay Sorosçu diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum, bugün de savunurum. Neden? Çünkü bunu beraber yaptık; inanarak yaptık” ifadelerini kullanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211023/iyi-partili-ciraydan-osman-kavala-hakkinda-yorum-sorosculuk-diye-suc-kanunlarimizda-yok-1050116970.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, bülent arınç, george soros, osman kavala

Bülent Arınç: Soros baş tacımızdı

14:10 26.10.2021
© AA / Okan Coşkun Bülent Arınç
Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA / Okan Coşkun
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Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın geçen yıl bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Arınç programda George Soros'tan, 'baş tacı ettiğimiz' diyerek bahsediyor.
Bülent Arınç’ın TV5 kanalında geçen yıl katıldığı bir programda ifade ettiği sözler, yeniden gündeme geldi.
Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Bürosu adlı programda, “Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Arınç programda, Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın 2002’dedeki Türkiye Danışma Kurulu Başkanı olan Nafiz Can Paker ile birçok görüşmeler yapıldığını dile getiriyor ve o dönemde ‘Paker’in araştırmalarını done olarak kullandıklarını’ belirtiyor.
Bülent Arınç ayrıca, “Can Paker bana 5 defa gelmiştir, Soros o zaman baş tacı ettiğimiz, şu an da baş tacı olan yerlerde. İnsanların vay Sorosçu diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum, bugün de savunurum. Neden? Çünkü bunu beraber yaptık; inanarak yaptık” ifadelerini kullanıyor.
Aytun Çıray - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
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