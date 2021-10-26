https://tr.sputniknews.com/20211026/doviz-burolari-kepenk-indiriyor-1050198116.html

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepkisi sürüyor. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım'da... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T16:38+0300

2021-10-26T16:38+0300

2021-10-26T16:38+0300

ekonomi

euro

dolar

protesto

döviz

döviz bürosu

kepenk kapatma

hazine ve maliye bakanlığı

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Bloomberg HT yayınına katılan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini söyledi.Ulaş Çabuk, şu ifadeleri kullandı: "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu oldu. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211013/hazine-ve-maliye-bakanligindan-doviz-burolari-ile-ilgili-aciklama-1049789203.html

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euro, dolar, protesto, döviz, döviz bürosu, kepenk kapatma, hazine ve maliye bakanlığı