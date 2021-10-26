https://tr.sputniknews.com/20211026/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-basbakan-goreve-devam-etmek-istemedigini-soyledi-1050175134.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Başbakan, göreve devam etmek istemediğini söyledi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Başbakan, göreve devam etmek istemediğini söyledi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 Ekim'de hükümetin istifasını sunan Başbakan Ersan Saner'e yeni bir hükümet oluşana kadar göreve devam etmesini... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T01:16+0300

2021-10-26T01:16+0300

2021-10-26T01:16+0300

kuzey kıbrıs

ersin tatar

ersan saner

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Cumhurbaşkanı Tatar, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.Meclis'in yapısına bakıldığında güvenoyu alacak bir hükümetin olmadığını belirten Tatar, anayasal yetkileri doğrultusunda süreci devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.Meclisin her zaman bir erken seçim tarihi belirleyebileceğini ifade eden Tatar, "Önümüzde bazı süreçler vardır bütün bunlar değerlendirilmektedir ama Meclis Başkanı ve diğer milletvekilleriyle yaptığım toplantılarda bunu söylüyorum. Yüce Meclisimiz divan kurulu, danışma kurulu bunları değerlendirebilir ve daha erken bir tarihte seçim uygun görülürse yapılabilir" dedi.'Topu bana atmak bana göre adil değil'Anadolu Ajansı'nın haberine göre Tatar, kendi yetkisi çerçevesinde 60 günün tamamlanması gerektiğinin altını çizerek, "Bu süreçte herkes erken seçim kararı en doğrusu olabilir şeklinde değerlendirme yapıyorsa, erken seçim tarihinin Meclis tarafından alınmasının en doğru karar olduğunu zaten söylüyorum. Topu bana atmak bana göre adil değildir" ifadelerini kullandı.Geçen hafta erken seçim için 26 Aralık tarihinin konuşulduğunu hatırlan Tatar, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) kurultayının haftasonu yapılacağına da işaret etti.Tatar, yasalara göre kurultay tamamlanmadan seçime girilemediğinin altını çizerek, "UBP kurultayını tamamladıktan sonra Meclis'te böyle bir karar alınabileceğine göre, demek ki 2 ay sonra, o da 9 Ocak'ı göstermektedir. Yani 26 Aralık'ta erken seçimin yapılması mümkün görünmemektedir. 9 Ocak'ı işaret etmektedir, bu da Meclis’in yapacağı değerlendirmeye bağlıdır" diye konuştu.Başbakan Saner'e yeni bir hükümet oluşana kadar göreve devam etmesini söylediğini belirten Tatar, "Sayın Başbakan, bugün bana yaptığı ziyarette göreve devam etmek istemediğini söyledi. Bu da başka bir gelişme, bunu da kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi.Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim'de, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

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kuzey kıbrıs, ersin tatar, ersan saner