https://tr.sputniknews.com/20211026/navigasyonda-arac-yerine-yaya-yolunu-secti-otomobili-merdivende-asili-kaldi-1050193584.html

Navigasyonda araç yerine yaya yolunu seçti, otomobili merdivende asılı kaldı

Navigasyonda araç yerine yaya yolunu seçti, otomobili merdivende asılı kaldı

Antalya'da otomobiliyle ilerlerken telefonundaki navigasyon özelliğini kullanmak isteyen Elif T., araç yerine yaya seçeneğini açınca arabayla merdivenlere... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:54+0300

2021-10-26T14:54+0300

2021-10-26T14:54+0300

yaşam

trafik

alkol

sürücü

navigasyon

alkollü sürücü

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Antalya'da parktan arabası ile geçmek isteyen Elif T., navigasyon özelliğini kullanmak istedi. Navigasyonda, araç yerine yaya seçeneğini kullanan sürücü, aracıyla merdivenlere girdi.Tamponundan hasar gören otomobil, merdivenin ortasında asılı kaldı. Elif T. aracından inerek, "Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim" dedi.Sürücü alkollü çıktıİhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Elif T.'nin, 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde İstanbul'dan iş için kente geldiğini aktaran Elif T., Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını, cihazın yol olarak girdiği güzergahı gösterdiğini söyledi. Elif T.'nin, navigasyon olarak yanlışlıkla yaya yolunu açtığı belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan Elif T.'nin ehliyetine de el konuldu.

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trafik, alkol, sürücü, navigasyon, alkollü sürücü