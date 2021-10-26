https://tr.sputniknews.com/20211026/navigasyonda-arac-yerine-yaya-yolunu-secti-otomobili-merdivende-asili-kaldi-1050193584.html
Navigasyonda araç yerine yaya yolunu seçti, otomobili merdivende asılı kaldı
Navigasyonda araç yerine yaya yolunu seçti, otomobili merdivende asılı kaldı
Antalya'da otomobiliyle ilerlerken telefonundaki navigasyon özelliğini kullanmak isteyen Elif T., araç yerine yaya seçeneğini açınca arabayla merdivenlere... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T14:54+0300
2021-10-26T14:54+0300
2021-10-26T14:54+0300
yaşam
trafik
alkol
sürücü
navigasyon
alkollü sürücü
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Antalya'da parktan arabası ile geçmek isteyen Elif T., navigasyon özelliğini kullanmak istedi. Navigasyonda, araç yerine yaya seçeneğini kullanan sürücü, aracıyla merdivenlere girdi.Tamponundan hasar gören otomobil, merdivenin ortasında asılı kaldı. Elif T. aracından inerek, "Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim" dedi.Sürücü alkollü çıktıİhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Elif T.'nin, 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde İstanbul'dan iş için kente geldiğini aktaran Elif T., Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını, cihazın yol olarak girdiği güzergahı gösterdiğini söyledi. Elif T.'nin, navigasyon olarak yanlışlıkla yaya yolunu açtığı belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan Elif T.'nin ehliyetine de el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20210923/fren-yerine-gaza-basinca-otomobil-ile-insaata-uctu-1049167568.html
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trafik, alkol, sürücü, navigasyon, alkollü sürücü
Navigasyonda araç yerine yaya yolunu seçti, otomobili merdivende asılı kaldı
Antalya'da otomobiliyle ilerlerken telefonundaki navigasyon özelliğini kullanmak isteyen Elif T., araç yerine yaya seçeneğini açınca arabayla merdivenlere girdi.
Antalya'da parktan arabası ile geçmek isteyen Elif T., navigasyon özelliğini kullanmak istedi. Navigasyonda, araç yerine yaya seçeneğini kullanan sürücü, aracıyla merdivenlere girdi.
Tamponundan hasar gören otomobil, merdivenin ortasında asılı kaldı. Elif T. aracından inerek, "Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim" dedi.
Sürücü alkollü çıktı
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Elif T.'nin, 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde İstanbul'dan iş için kente geldiğini aktaran Elif T., Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını, cihazın yol olarak girdiği güzergahı gösterdiğini söyledi. Elif T.'nin, navigasyon olarak yanlışlıkla yaya yolunu açtığı belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan Elif T.'nin ehliyetine de el konuldu.