https://tr.sputniknews.com/20211026/rus-koramiral-kulakov-gemisi-korsanlarin-sivil-gemiyi-ele-gecirmesini-onledi-1050183316.html

Rus Koramiral Kulakov gemisi, korsanların sivil gemiyi ele geçirmesini önledi

Rus Koramiral Kulakov gemisi, korsanların sivil gemiyi ele geçirmesini önledi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Koramiral Kulakov denizaltısavar gemisi mürettebatı, Atlantik Okyanusu’nda Gine Körfezi’nde korsanların sivil... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T11:20+0300

2021-10-26T11:20+0300

2021-10-26T11:20+0300

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korsan

koramiral kulakov gemisi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Koramiral Kulakov denizaltısavar gemisi mürettebatının, Atlantik Okyanusu'ndaki Gine Körfezi'nde korsanların sivil bir gemiyi ele geçirmesine engel olduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, "Rus gemisine Togo Cumhuriyeti’nden Kamerun Cumhuriyeti’ne hareket eden Lucia isimli Panama bayraklı gemiden tehlike sinyali iletildi. Hızlı teknedeki kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce gemiyi kaçırma girişimi olduğu bildirildi. Konteyner gemisinin mürettebatı tehlike sinyalini verdikten sonra talimatlar doğrultusunda makine dairesine sığındı" ifadeleri kullanıldı.Sinyal sonrasında Koramiral Kulakov gemisinden derhal Ka-2PS helikopteri havalandırıldı. İçinde deniz piyade güçlerinin bulunduğu helikopter olay yerine doğru yola çıktı.Askeri helikopterin söz konusu noktaya ulaşmasının ardından korsanlar gemiden ayrılıp tekneleriyle kıyıya hareket etti.Rus helikopterindeki terörle mücadele grubu konteyner gemisine iniş yaptıktan sonra mürettebatı serbest bırakıp gemiyi incelemeye başladı.Koramiral Kulakov gemisi, orta ölçekli tanker gemisi Akademisyen Paşin ve kurtarma römorkörü Altay’dan oluşan bir grup üç haftadır Atlantik Okyanusu’nda görev yapıyor. Rus denizciler, hava araçlarıyla bölgedeki durumu gözlemleyerek sivil deniz trafiğinin güvenliğini sağlıyor.Görevleri sırasında Rus gemilerinin mürettebatı, birkaç sivil gemiyi denetledi ve Panamalı kuru yük gemisinin ele geçirilmesini önledi.

https://tr.sputniknews.com/20210724/nijeryada-10-korsana-cin-gemisini-kacirmaktan-12ser-yil-hapis-cezasi-1045040170.html

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afrika, rusya, gine körfezi, korsan, koramiral kulakov gemisi