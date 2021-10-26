https://tr.sputniknews.com/20211026/rus-koramiral-kulakov-gemisi-korsanlarin-sivil-gemiyi-ele-gecirmesini-onledi-1050183316.html
Rus Koramiral Kulakov gemisi, korsanların sivil gemiyi ele geçirmesini önledi
Rus Koramiral Kulakov gemisi, korsanların sivil gemiyi ele geçirmesini önledi
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Koramiral Kulakov denizaltısavar gemisi mürettebatı, Atlantik Okyanusu’nda Gine Körfezi’nde korsanların sivil... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T11:20+0300
2021-10-26T11:20+0300
2021-10-26T11:20+0300
dünya
afrika
rusya
gine körfezi
korsan
koramiral kulakov gemisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050183289_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58ea0276f5eda8573cd86fb9fcee17ec.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Koramiral Kulakov denizaltısavar gemisi mürettebatının, Atlantik Okyanusu'ndaki Gine Körfezi'nde korsanların sivil bir gemiyi ele geçirmesine engel olduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, "Rus gemisine Togo Cumhuriyeti’nden Kamerun Cumhuriyeti’ne hareket eden Lucia isimli Panama bayraklı gemiden tehlike sinyali iletildi. Hızlı teknedeki kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce gemiyi kaçırma girişimi olduğu bildirildi. Konteyner gemisinin mürettebatı tehlike sinyalini verdikten sonra talimatlar doğrultusunda makine dairesine sığındı" ifadeleri kullanıldı.Sinyal sonrasında Koramiral Kulakov gemisinden derhal Ka-2PS helikopteri havalandırıldı. İçinde deniz piyade güçlerinin bulunduğu helikopter olay yerine doğru yola çıktı.Askeri helikopterin söz konusu noktaya ulaşmasının ardından korsanlar gemiden ayrılıp tekneleriyle kıyıya hareket etti.Rus helikopterindeki terörle mücadele grubu konteyner gemisine iniş yaptıktan sonra mürettebatı serbest bırakıp gemiyi incelemeye başladı.Koramiral Kulakov gemisi, orta ölçekli tanker gemisi Akademisyen Paşin ve kurtarma römorkörü Altay’dan oluşan bir grup üç haftadır Atlantik Okyanusu’nda görev yapıyor. Rus denizciler, hava araçlarıyla bölgedeki durumu gözlemleyerek sivil deniz trafiğinin güvenliğini sağlıyor.Görevleri sırasında Rus gemilerinin mürettebatı, birkaç sivil gemiyi denetledi ve Panamalı kuru yük gemisinin ele geçirilmesini önledi.
https://tr.sputniknews.com/20210724/nijeryada-10-korsana-cin-gemisini-kacirmaktan-12ser-yil-hapis-cezasi-1045040170.html
rusya
gine körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050183289_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df32a0f7d2818bbf0e3014b274d7d33a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afrika, rusya, gine körfezi, korsan, koramiral kulakov gemisi
Rus Koramiral Kulakov gemisi, korsanların sivil gemiyi ele geçirmesini önledi
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Koramiral Kulakov denizaltısavar gemisi mürettebatı, Atlantik Okyanusu’nda Gine Körfezi’nde korsanların sivil bir gemiyi ele geçirmesini engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Koramiral Kulakov denizaltısavar gemisi mürettebatının, Atlantik Okyanusu'ndaki Gine Körfezi'nde korsanların sivil bir gemiyi ele geçirmesine engel olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Rus gemisine Togo Cumhuriyeti’nden Kamerun Cumhuriyeti’ne hareket eden Lucia isimli Panama bayraklı gemiden tehlike sinyali iletildi. Hızlı teknedeki kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce gemiyi kaçırma girişimi olduğu bildirildi. Konteyner gemisinin mürettebatı tehlike sinyalini verdikten sonra talimatlar doğrultusunda makine dairesine sığındı" ifadeleri kullanıldı.
Sinyal sonrasında Koramiral Kulakov gemisinden derhal Ka-2PS helikopteri havalandırıldı. İçinde deniz piyade güçlerinin bulunduğu helikopter olay yerine doğru yola çıktı.
Askeri helikopterin söz konusu noktaya ulaşmasının ardından korsanlar gemiden ayrılıp tekneleriyle kıyıya hareket etti.
Rus helikopterindeki terörle mücadele grubu konteyner gemisine iniş yaptıktan sonra mürettebatı serbest bırakıp gemiyi incelemeye başladı.
Koramiral Kulakov gemisi, orta ölçekli tanker gemisi Akademisyen Paşin ve kurtarma römorkörü Altay’dan oluşan bir grup üç haftadır Atlantik Okyanusu’nda görev yapıyor. Rus denizciler, hava araçlarıyla bölgedeki durumu gözlemleyerek sivil deniz trafiğinin güvenliğini sağlıyor.
Görevleri sırasında Rus gemilerinin mürettebatı, birkaç sivil gemiyi denetledi ve Panamalı kuru yük gemisinin ele geçirilmesini önledi.