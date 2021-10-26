https://tr.sputniknews.com/20211026/rusyadaki-kovid-19-kaynakli-gunluk-can-kaybi-sayisinda-yeni-rekor-1050187239.html

Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısında yeni rekor

Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısında yeni rekor

Rusya’da gün içinde rekor düzeyde can kaybı kaydedildi. Son 24 saatte bin 106 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T12:51+0300

2021-10-26T12:51+0300

2021-10-26T12:51+0300

koronavirüs

rusya

tedbir

rekor

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Artan koronavirüs vakaları ve can kayıpları nedeniyle salgınla ilgili tedbirlerin artırıldığı Rusya’da son 24 saatte kaydedilen can kaybında bir kez daha rekor tazelendi.Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 106 arttı ve 232 bin 775’e çıktı.Başkent Moskova’da 86, St. Petersburg’da 72, Krasnodar bölgesinde 40 kişi hayatını kaybetti.Gün içinde kaydedilen vaka sayısı da 36 bin 446 oldu. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 316 bin 19’a çıktı.İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 973 artışla 7 milyon 213 bin 584’e yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211025/moskovada-yaslilar-ve-kronik-hastaligi-bulunan-kisiler-icin-olan-karantina-bugun-basladi-1050143435.html

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rusya, tedbir, rekor, vaka, koronavirüs, kovid-19