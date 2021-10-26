Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211026/rusyadaki-kovid-19-kaynakli-gunluk-can-kaybi-sayisinda-yeni-rekor-1050187239.html
Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısında yeni rekor
Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısında yeni rekor
Rusya’da gün içinde rekor düzeyde can kaybı kaydedildi. Son 24 saatte bin 106 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T12:51+0300
2021-10-26T12:51+0300
koronavirüs
rusya
tedbir
rekor
vaka
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050187213_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_fd6ec76080c6b6628465c7824b653287.jpg
Artan koronavirüs vakaları ve can kayıpları nedeniyle salgınla ilgili tedbirlerin artırıldığı Rusya’da son 24 saatte kaydedilen can kaybında bir kez daha rekor tazelendi.Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 106 arttı ve 232 bin 775’e çıktı.Başkent Moskova’da 86, St. Petersburg’da 72, Krasnodar bölgesinde 40 kişi hayatını kaybetti.Gün içinde kaydedilen vaka sayısı da 36 bin 446 oldu. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 316 bin 19’a çıktı.İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 973 artışla 7 milyon 213 bin 584’e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/moskovada-yaslilar-ve-kronik-hastaligi-bulunan-kisiler-icin-olan-karantina-bugun-basladi-1050143435.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050187213_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c5c8cdde1926a2a33c82d66bd96a0219.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, tedbir, rekor, vaka, koronavirüs, kovid-19

Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısında yeni rekor

12:51 26.10.2021
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya - Moskova - koronavirüs
Rusya - Moskova - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
Abone ol
Rusya’da gün içinde rekor düzeyde can kaybı kaydedildi. Son 24 saatte bin 106 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 232 bin 775 can kaybı tespit edildi.
Artan koronavirüs vakaları ve can kayıpları nedeniyle salgınla ilgili tedbirlerin artırıldığı Rusya’da son 24 saatte kaydedilen can kaybında bir kez daha rekor tazelendi.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 106 arttı ve 232 bin 775’e çıktı.
Başkent Moskova’da 86, St. Petersburg’da 72, Krasnodar bölgesinde 40 kişi hayatını kaybetti.
Gün içinde kaydedilen vaka sayısı da 36 bin 446 oldu. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 316 bin 19’a çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 973 artışla 7 milyon 213 bin 584’e yükseldi.
Moskova - Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
KORONAVİRÜS
Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı
Dün, 10:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:57Rusya Karadeniz Filosu, 'Bal' ve 'Utes' kompleksleriyle füze atışları gerçekleştirdi
12:51Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısında yeni rekor
12:46Azra'yı katleden Mustafa Murat Ayhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı
12:42İnsan beyni 3 bin yıl öncesine göre küçüldü: Nedeni iş bölümü ve sosyalleşme
12:36CHP’li Yalım: Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu
12:35Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
12:28Güneş görmeyen ev için 'doğa manzaralı' kiralık ilanı: 12 metrekare 1200 TL
12:25Cezayir Fas’a doğal gaz tedariğini durduruyor
12:13Ümraniye'de scooter kazası: İETT otobüsünün altında kalıp metrelerce sürüklendi
12:07Türkiye'de yetersiz kadavra nedeniyle üniversiteler, yurtdışından kadavra temin ediyor
12:07Güney Kore'de kanlı darbenin generallerinden ve eski Cumhurbaşkanı Roh Tae-woo hayatını kaybetti
12:02Canlı yayında 'hırsızsınız' kavgası: Yorumcular birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu
11:54İçişleri Bakanlığı: Esnaf, teröristlerin yüksek miktarda döviz bozdurabileceğine yönelik uyarılacak
11:54Altun'dan DW Türkçe'ye: Yalanda ısrar ediyorsunuz
11:51Su altı fotoğrafçıları ve filmcileri, 'Van Gölü'nün peribacaları'nı görüntüledi
11:32Çalınan altınların izini sürdü, hırsızı yakaladı: 'Komşumun soru sormamasından şüphelendim'
11:20Rus Koramiral Kulakov gemisi, korsanların sivil gemiyi ele geçirmesini önledi
11:17'İnşaat malzemelerindeki fiyat artışı devam ettikçe kiralar da artmaya devam edecek'
11:01Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi dışında bir gezegen keşfetmiş olabilir
10:58Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı