https://tr.sputniknews.com/20211026/siradan-yurttasa-asik-olup-unvanindan-feragat-eden-japon-prenses-protesto-esliginde-dunyaevine-1050191250.html

Sıradan yurttaşa aşık olup unvanından feragat eden Japon prenses protesto eşliğinde dünyaevine girdi

Sıradan yurttaşa aşık olup unvanından feragat eden Japon prenses protesto eşliğinde dünyaevine girdi

Japonya'da üniversiteden arkadaşıyla ilişkisi mercek altına alınıp didik didik edilen Prenses Mako unvanında feragat edip ve bunun karşılığında ödenen 1.35... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:19+0300

2021-10-26T14:19+0300

2021-10-26T14:27+0300

dünya

abd

japonya

protesto

evlilik

nikah

imparator

prenses mako

veliaht prens

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Japonya'da Prenses Mako'nun 2017'den beri çeşitli ertelemelerle yılan hikayesine dönen sade vatandaşla evliliğinin nihayet gerçekleşmesi hoş karşılanmadı. İmparator Naruhito'nun erkek kardeşi olan Veliaht Prens Fumihito'nın kızı Mako'nun üniversiteden arkadaşı nişanlısı Kei Komuro ile gözlerden ırakta sade bir törenle dünyaevine girmesi öncesi, başkent Tokyo'da küçük bir grup barışçı protesto düzenledi.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre birkaç yüz kişi, Hibiya Parkı'ndan yürüyüşe geçerek prensesin unvanından feragat etmesine neden olan evliliği protesto etti. Protestocular, evliliği gerçekleşmesine engel olunmasını talep ederken "Aldatmacayı önleyin", "İmparatorluk ailesini koruyun", "Suçlamalar izahat getirin", "Komuro yalan söylüyor", "Komuro imparatorluk ayrıcalıklarından istifade etti mi", "Çiftin ABD'deki koruma masraflarını kim ödeyecek" gibi pankartlar açtı. Kei Komuro'nun bir hukuk firmasında çalıştığı ABD'ye taşınmaya hazırlanan çift ise nikahın ardından basın toplantısı düzenledi. İlişkisinin medya ve kamuoyu tarafından mercek altına alınmasından ötürü kompleks travma sonrası stres bozukluğu geliştirdiği belirtilen eski prenses ile eşi, gazetecilerden doğrudan soru almadan, gazetecilerin önceden gönderdiği sorularla ilgili açıklamalarda bulundu.Eski prenses ülkede olay olan nişanlılığı ve evliği hakkında çıkan yanlış haberlerden ve insanlarda yarattığı rahatsızlıktan ötürü üzüntüsünü dile getirdi. Nikahın gecikmesine neden olan eşinin annesinin ödemediği borç meselesine rağmen evliliğini destekleyenlere ise teşekkür eden 30 yaşındaki Mako, şu mesajları verdi:"Benim için Kei'nin yeri doldurulamaz. Evliliğimiz kalplerimizi koruyabilmemiz için gerekli bir adım... Tek taraflı söylentiler asılsız hikayelere dönüştüğünde korktum, üzüntü ve acı hissettim"Komuro da "Mako'yu seviyorum. Sadece bir hayatımız var ve onu sevdiğimiz kişiyle geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yanlış suçlamalar nedeniyle Mako'nun zihinsel ve fiziksel olarak kötü durumda olmasına çok üzülüyorum" dedi. Yeni kütük kaydı kapsamında Komuro Mako ismini alan eski prenses, tepkileri yatıştırmak için sıradan yurttaşlarla evlenince unvanından feragat etmek zorunda olan kraliyet üyesi kadınlara verilen 1.35 milyon dolarlık toplu ödeneği de reddetti.Yomiuri Shimbun gazetesinin anketine katılanların yarısından fazlası ise eski prensesin sevdiğiyle evlenmesinin iyi bir şey olduğunu düşündüklerini söyledi. Fransız haber ajansı AFP de halkın nabzını tuttu. 60'lı yaşlardaki Tokyo sakini Machiko Yoshimoto "En önemli şey onun mutlu olması" derken 54 yaşındaki Shigehiro Hashimoto da "Üzücü olan bu zor durum yerine şenlikli bir atmosfere sahip olmak daha iyi olurdu" diye konuştu.

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abd, japonya, protesto, evlilik, nikah, imparator, prenses mako, veliaht prens