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https://tr.sputniknews.com/20211026/taksimde-yanan-servis-minibusunun-soforu-ogrencilere-bir-sey-olacak-diye-cok-korktum--1050180697.html
Taksim'de yanan servis minibüsünün şoförü: Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum
Taksim'de yanan servis minibüsünün şoförü: Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum
İstanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracında yangın çıktı. Sürücü, öğrencileri tahliye ettikten sonra minibüs alev alev yandı. Servis şoförü... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T09:43+0300
2021-10-26T09:44+0300
türkiye
istanbul
trafik
yangın
öğrenci
servis
servis şoförü
yangın söndürme
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Şişli, Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi çıkışında saat 07.30 sıralarında seyir halindeki öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsten duman ve alevlerin yükselmesi üzerine aracını sağa çeken sürücü Hasan Akduman öğrencileri tahliye etti. Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Zaman zaman patlamaların olduğu servis minibüsü alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.'Çocuklara bir şey olacak diye çok korktum'Servis minibüsünü durdurarak öğrencileri tahliye eden sürücü Hasan Akduman, "Tünelden çıkarken araba bir anda alev aldı. Ben hemen aracı sağa çekerek öğrencileri arabadan indirdim. Öğrencilerin güvenliğini sağladıktan sonra aracı söndürmeye çalıştım ama yangın tüpü yetersiz kaldı. Daha sonra aracım alev aldı. Önce korktum ama çocuklara dedim 'panik yapmayın'. Hepsi arabadan düzgün bir şekilde indi" dedi.Yangın nedeniyle Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi Şişli istikameti trafiğe kapandı. Minibüsün söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.
https://tr.sputniknews.com/20211009/okul-servislerine-ceza-yagdi-1049666984.html
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istanbul, trafik, yangın, öğrenci, servis, servis şoförü, yangın söndürme

Taksim'de yanan servis minibüsünün şoförü: Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum

09:43 26.10.2021 (güncellendi: 09:44 26.10.2021)
© DHATaksim'de yanan servis aracı
Taksim'de yanan servis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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İstanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracında yangın çıktı. Sürücü, öğrencileri tahliye ettikten sonra minibüs alev alev yandı. Servis şoförü "Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum. Cana geleceğine mala gelsin" dedi
Şişli, Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi çıkışında saat 07.30 sıralarında seyir halindeki öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsten duman ve alevlerin yükselmesi üzerine aracını sağa çeken sürücü Hasan Akduman öğrencileri tahliye etti. Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Zaman zaman patlamaların olduğu servis minibüsü alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

'Çocuklara bir şey olacak diye çok korktum'

Servis minibüsünü durdurarak öğrencileri tahliye eden sürücü Hasan Akduman, "Tünelden çıkarken araba bir anda alev aldı. Ben hemen aracı sağa çekerek öğrencileri arabadan indirdim. Öğrencilerin güvenliğini sağladıktan sonra aracı söndürmeye çalıştım ama yangın tüpü yetersiz kaldı. Daha sonra aracım alev aldı. Önce korktum ama çocuklara dedim 'panik yapmayın'. Hepsi arabadan düzgün bir şekilde indi" dedi.
Yangın nedeniyle Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi Şişli istikameti trafiğe kapandı. Minibüsün söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.
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