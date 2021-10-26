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Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı
Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı
İstanbul Tuzla'da, sabahın erken saatlerinde sokakları temizleyen belediye işçileri, bir sokak köpeğine de süpürge yardımı ile masaj yaptı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T10:58+0300
2021-10-26T10:58+0300
yaşam
tuzla
belediye işçisi
sokak hayvanları
hayvan
sokak köpeği
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Sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri, bir sokak köpeği ile karşılaştı.Ellerindeki süpürge ile köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından ‘Günaydın Hayat’ notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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tuzla, belediye işçisi, sokak hayvanları, hayvan, sokak köpeği

Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı

10:58 26.10.2021
© İHA / GAMZE ERDEMİRTemizlik personelinin köpeğe süpürgeli masajı
Temizlik personelinin köpeğe süpürgeli masajı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA / GAMZE ERDEMİR
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İstanbul Tuzla'da, sabahın erken saatlerinde sokakları temizleyen belediye işçileri, bir sokak köpeğine de süpürge yardımı ile masaj yaptı.
Sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri, bir sokak köpeği ile karşılaştı.
Ellerindeki süpürge ile köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından ‘Günaydın Hayat’ notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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