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https://tr.sputniknews.com/20211026/temizlik-personeli-supurgeyle-sokak-kopeginin-sirtini-kasidi-1050182574.html
Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı
Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı
İstanbul Tuzla'da, sabahın erken saatlerinde sokakları temizleyen belediye işçileri, bir sokak köpeğine de süpürge yardımı ile masaj yaptı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T10:58+0300
2021-10-26T10:58+0300
2021-10-26T10:58+0300
yaşam
tuzla
belediye işçisi
sokak hayvanları
hayvan
sokak köpeği
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Sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri, bir sokak köpeği ile karşılaştı.Ellerindeki süpürge ile köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından ‘Günaydın Hayat’ notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211003/her-gun-200-kediyi-elleriyle-besliyor-omrumu-adadim-emekli-maasim-buraya-gidiyor-diyebilirim-1049483102.html
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tuzla, belediye işçisi, sokak hayvanları, hayvan, sokak köpeği
Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı
İstanbul Tuzla'da, sabahın erken saatlerinde sokakları temizleyen belediye işçileri, bir sokak köpeğine de süpürge yardımı ile masaj yaptı.
Sahil bölgesinde temizlik yapan
Tuzla Belediyesi personelleri, bir sokak köpeği ile karşılaştı.
Ellerindeki
süpürge
ile
köpeğin sırtını kaşıyan
personellerin görüntüsü, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından ‘ Günaydın Hayat’ notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.