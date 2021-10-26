https://tr.sputniknews.com/20211026/temizlik-personeli-supurgeyle-sokak-kopeginin-sirtini-kasidi-1050182574.html

Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı

Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı

İstanbul Tuzla'da, sabahın erken saatlerinde sokakları temizleyen belediye işçileri, bir sokak köpeğine de süpürge yardımı ile masaj yaptı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T10:58+0300

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yaşam

tuzla

belediye işçisi

sokak hayvanları

hayvan

sokak köpeği

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Sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri, bir sokak köpeği ile karşılaştı.Ellerindeki süpürge ile köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından ‘Günaydın Hayat’ notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211003/her-gun-200-kediyi-elleriyle-besliyor-omrumu-adadim-emekli-maasim-buraya-gidiyor-diyebilirim-1049483102.html

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tuzla, belediye işçisi, sokak hayvanları, hayvan, sokak köpeği