https://tr.sputniknews.com/20211026/vogue-rusya-kapaginda-ilk-kez-buyuk-beden-bir-modele-yer-verdi-1050205923.html
Vogue Rusya, kapağında ilk kez ‘büyük beden’ bir modele yer verdi
Vogue Rusya, kapağında ilk kez ‘büyük beden’ bir modele yer verdi
Vogue Rusya dergisinin kasım ayı kapağında ilk defa ’büyük beden’ bir model yer aldı. Derginin editörleri, yeni sayılarının kapağında yer verdikleri Hollandalı... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T20:33+0300
2021-10-26T20:33+0300
2021-10-26T20:55+0300
yaşam
rusya
vogue
büyük beden
manken
model
kapak
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Dünyanın önde gelen moda dergilerinden biri olan Vogue’un Rusya baskısının kasım ayı kapağında, Hollandalı ‘büyük beden’ model Jill Kortleve yer aldı. Bu, derginin, kapağında ‘büyük beden’ bir modele ilk yer verişi.Vogue Rusya’nın Instagram hesabında kapak fotoğrafı ile yayınlanan yazıda, Kortleve için ‘güzelliğin bir beden ölçüsünün bulunmadığının kanıtı’ ifadesi kullanıldı.27 yaşındaki model, podyuma ilk defa Alexander McQueen markasının 2019 İlkbahar-Yaz defilesinde çıkmıştı.Kortleve, şimdiye dek Fendi, Jacquemus, Valentino, Chanel, Prada ve Versace dahil pek çok ünlü moda evinin defilelerinde yürüdü ya da onların yüzü oldu.L’Officiel Türkiye dergisinde geçen yıl yayınlanan bir yazıda da Kortleve için ‘genç kadınlara düz bir karın ve kemikli bir yüz yapısından daha fazlası için ilham oluyor’ ifadesi kullanılmış.Şekli ya da ölçüleri neye benzerse benzesin tüm bedenlerin kabul edilebilir ve sevilebilir olduğu görüşüne dayanan ‘body positive’ akımı, son yıllarda moda dünyasında yaygınlaşmaya başladı. Söz konusu akımın savunucuları, güzellik tanımının beden ölçüleri ile belirlenmemesi gerektiğini söylüyor ve ideal bir beden ölçüsü ya da tek tip bir güzelliğin olmadığını vurguluyorlar. Kortleve de bu akımın başarılı temsilcilerinden biri.
https://tr.sputniknews.com/20211008/adele-vogue-kapaginda-kadinlarin-bedenimle-ilgili-yorumlari-hayal-kirikligina-ugratti-1049636767.html
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Vogue Rusya, kapağında ilk kez ‘büyük beden’ bir modele yer verdi
20:33 26.10.2021 (güncellendi: 20:55 26.10.2021)
Vogue Rusya dergisinin kasım ayı kapağında ilk defa ’büyük beden’ bir model yer aldı. Derginin editörleri, yeni sayılarının kapağında yer verdikleri Hollandalı Jill Kortleve için, ‘güzelliğin bir beden ölçüsünün bulunmadığının kanıtı’ diyor.
Dünyanın önde gelen moda dergilerinden biri olan Vogue’un Rusya baskısının kasım ayı kapağında, Hollandalı ‘büyük beden’ model Jill Kortleve yer aldı. Bu, derginin, kapağında ‘büyük beden’ bir modele ilk yer verişi.
Vogue Rusya’nın Instagram hesabında kapak fotoğrafı ile yayınlanan yazıda, Kortleve için ‘güzelliğin bir beden ölçüsünün bulunmadığının kanıtı’ ifadesi kullanıldı.
27 yaşındaki model, podyuma ilk defa Alexander McQueen markasının 2019 İlkbahar-Yaz defilesinde çıkmıştı.
Kortleve, şimdiye dek Fendi, Jacquemus, Valentino, Chanel, Prada ve Versace dahil pek çok ünlü moda evinin defilelerinde yürüdü ya da onların yüzü oldu.
L’Officiel Türkiye dergisinde geçen yıl yayınlanan bir yazıda da Kortleve için ‘genç kadınlara düz bir karın ve kemikli bir yüz yapısından daha fazlası için ilham oluyor’ ifadesi kullanılmış.
Şekli ya da ölçüleri neye benzerse benzesin tüm bedenlerin kabul edilebilir ve sevilebilir olduğu görüşüne dayanan ‘body positive’ akımı, son yıllarda moda dünyasında yaygınlaşmaya başladı. Söz konusu akımın savunucuları, güzellik tanımının beden ölçüleri ile belirlenmemesi gerektiğini söylüyor ve ideal bir beden ölçüsü ya da tek tip bir güzelliğin olmadığını vurguluyorlar. Kortleve de bu akımın başarılı temsilcilerinden biri.