https://tr.sputniknews.com/20211026/vogue-rusya-kapaginda-ilk-kez-buyuk-beden-bir-modele-yer-verdi-1050205923.html

Vogue Rusya, kapağında ilk kez ‘büyük beden’ bir modele yer verdi

Vogue Rusya, kapağında ilk kez ‘büyük beden’ bir modele yer verdi

Vogue Rusya dergisinin kasım ayı kapağında ilk defa ’büyük beden’ bir model yer aldı. Derginin editörleri, yeni sayılarının kapağında yer verdikleri Hollandalı... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T20:33+0300

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yaşam

rusya

vogue

büyük beden

manken

model

kapak

vogue dergisi

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Dünyanın önde gelen moda dergilerinden biri olan Vogue’un Rusya baskısının kasım ayı kapağında, Hollandalı ‘büyük beden’ model Jill Kortleve yer aldı. Bu, derginin, kapağında ‘büyük beden’ bir modele ilk yer verişi.Vogue Rusya’nın Instagram hesabında kapak fotoğrafı ile yayınlanan yazıda, Kortleve için ‘güzelliğin bir beden ölçüsünün bulunmadığının kanıtı’ ifadesi kullanıldı.27 yaşındaki model, podyuma ilk defa Alexander McQueen markasının 2019 İlkbahar-Yaz defilesinde çıkmıştı.Kortleve, şimdiye dek Fendi, Jacquemus, Valentino, Chanel, Prada ve Versace dahil pek çok ünlü moda evinin defilelerinde yürüdü ya da onların yüzü oldu.L’Officiel Türkiye dergisinde geçen yıl yayınlanan bir yazıda da Kortleve için ‘genç kadınlara düz bir karın ve kemikli bir yüz yapısından daha fazlası için ilham oluyor’ ifadesi kullanılmış.Şekli ya da ölçüleri neye benzerse benzesin tüm bedenlerin kabul edilebilir ve sevilebilir olduğu görüşüne dayanan ‘body positive’ akımı, son yıllarda moda dünyasında yaygınlaşmaya başladı. Söz konusu akımın savunucuları, güzellik tanımının beden ölçüleri ile belirlenmemesi gerektiğini söylüyor ve ideal bir beden ölçüsü ya da tek tip bir güzelliğin olmadığını vurguluyorlar. Kortleve de bu akımın başarılı temsilcilerinden biri.

https://tr.sputniknews.com/20211008/adele-vogue-kapaginda-kadinlarin-bedenimle-ilgili-yorumlari-hayal-kirikligina-ugratti-1049636767.html

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rusya, vogue, büyük beden, manken, model, kapak, vogue dergisi