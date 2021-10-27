https://tr.sputniknews.com/20211027/abddeki-hayvanat-bahcelerinde-koronavirus-alarmi-delta-varyanti-aslanlari-vurdu-1050245891.html

ABD’deki hayvanat bahçelerinde koronavirüs alarmı: Delta varyantı aslanları vurdu

ABD’deki hayvanat bahçelerinde koronavirüs alarmı: Delta varyantı aslanları vurdu

ABD genelinde iki ayrı hayvanat bahçesinde yaşayan birden fazla aslan grubunun Kovid-19’un Delta varyantı için pozitif test edildiği açıklandı. Colorado... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T22:17+0300

2021-10-27T22:17+0300

2021-10-27T22:17+0300

koronavirüs

abd

aslan

hayvanat bahçesi

koronavirüs

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ABD'de, Denver Hayvanat Bahçesi'ndeki tümü 1 ile 9 yaşları arasında olan 11 aslan, burun sürüntüleriyle test edildi . ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları tarafından Kovid-19’un Delta varyantına yakalandıkları doğrulandı.NTV'nin aktardığı habere göre, hayvanat bahçesinin yaşam bilimlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Brian Aucone, "Ülke genelindeki hayvanat bahçelerinde Kovid-19’a yakalanan çok sayıda büyük kedi oldu, bunlara iki kaplanımız Yuri ve Nikita da dahil. Neyse ki, büyük çoğunluk tamamen iyileşti ve iyi tarafı, hayvanlarımızı tedavi etmek için yararlanabileceğimiz yerleşik bir bilgi tabanı var. Büyük kedilerindeki Covid-19 vakalarını tedavi eden diğer hayvanat bahçeleriyle temas halindeyiz” dedi.Denver Hayvanat Bahçesi iki aslan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. İlki 6 yaşında dört erkek kardeşten, ikincisi ise üç erkek (1 ile 5 yaş arası) ve dört dişinin(1 ila 5 yaş arası) yer aldığı bir aile grubundan oluşuyor. Bununla birlikte, Aucone aslanların davranışlarını ve semptomlarını izleyeceğini sözlerine ekledi.Hogle Hayvanat Bahçesi ise beş Afrika aslanından dördünün bpozitif test etmesi nedeniyle aslan popülasyonunda küçük bir Kovid-19 salgınıyla uğraşıyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri, aslanların virüsü nasıl kaptığını bilmediklerini söyledi.Kurumdan yapılan açıklamada, "UHZ personelinin, hayvanların ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliği birincil endişemiz olmaya devam ediyor. Sıkı bir hayvan bakımı Kovid-19 güvenlik planı oluşturduk” denildi.Öte yandan, Cornell Üniversitesi Veterinerlik Koleji'ne göre, büyük kediler Kovid-19’a hafif duyarlı görünüyor. Ancak, hastalığın aslan ve kaplanlarda nasıl seyrettiğine dair çalışmalar hala yetersiz.Temmuz ayında yapılan bir araştırma, ev kedilerinin koronavirüs enfeksiyonuna köpeklerden daha duyarlı olduğunu buldu.Temmuz ayında, ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan farklı bir çalışmada ise,Michigan’daki at kuyruklu geyik popülasyonun yarısından fazlasında Kovid-19 teşhis edildiği bildirildi. Uzmanlar, koronavirüsün hayvanlar arasında yayılarak mutasyona uğramasından endişe ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210710/pandemi-sebebiyle-ekonomik-zorluk-yasayanlar-evcil-hayvanlarini-barinaklara-terk-ediyor-1044936009.html

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abd, aslan, hayvanat bahçesi, koronavirüs