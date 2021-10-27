https://tr.sputniknews.com/20211027/abdli-ilac-firmasi-kovid-19-ilacinin-patentini-bm-kurulusu-ile-paylasacak-1050243132.html

ABD'li ilaç firması, Kovid-19 ilacının patentini BM kuruluşu ile paylaşacak

ABD'li ilaç firması, Kovid-19 ilacının patentini BM kuruluşu ile paylaşacak

ABD'li ilaç firması Merck, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacının patentini BM kuruluşu ile paylaşacak. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T20:39+0300

2021-10-27T20:39+0300

2021-10-27T20:39+0300

koronavirüs

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koronavirüs

kovid-19

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ABD'li ilaç firması Merck, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği ilacın üretim patenti konusunda, düşük gelirli ülkelerin faydalanması için Birleşmiş Milletler (BM) destekli kuruluşla 700 dolarlık Kovid ilacı için jenerik üretim anlaşması yapılırken, Asya'da stoklama yarışı başladıaçıkladı.Firma, internet sayfasından yapılan bilgilendirmede, Kovid-19'a karşı olumlu etkisi olduğu açıklanan "Molnupiravir" adlı ilacın patent hakkını, 100'den fazla ülkede kullanımı için BM ile işbirliği içindeki kar amacı gütmeyen The Medicines Patent Pool (MPP) isimli kuruluşla paylaştığını duyurdu.Merck, MPP ile yapılan işbirliğiyle üretimi yaygınlaştırılacak Molnupiravir'in Pakistan, Kamboçya ve tüm Afrika ülkeleri dahil 105 ülkede dar gelirli insanların Kovi-19 tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.MPP, üreticilerin fabrikaları tamamen faaliyete geçtiğinde lisans anlaşması kapsamında kaç hap üretileceğinin henüz netleşmediğini, ancak bazı üreticilerin bu yıl teslimata başlayabileceğini tahmin ettiğini bildirdi.İlacı, Ridgeback Biotherapy LP ile ortak geliştiren Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon kutu üretebileceğini ve gelecek yıl daha fazlasını yapmak için kapasitesini artırdığını kaydetti.Şirket yetkilileri 1 Ekim'de deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck, Molnupiravir'in acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211018/700-dolarlik-kovid-ilaci-icin-jenerik-uretim-anlasmasi-yapilirken-asyada-stoklama-yarisi-basladi-1049929111.html

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