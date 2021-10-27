Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211027/alec-baldwinin-film-setinde-karistigi-kazayla-ilgili-yeni-bulgular-paylasildi-1050248336.html
Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı
Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı
ABD'de, 'Rust' isimli filmin çekimleri esnasında aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T23:47+0300
2021-10-27T23:47+0300
yaşam
alec baldwin
film seti
abd
silah
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050100606_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_982f68ed7d3717ee42551eac23eb87ec.jpg
New Meksiko eyaletindeki film setinde, Baldwin'in kendisine 'yanlışlıkla' verilen silahı ateşlemesi sonucu yaralanan Souza'nın omzundan çıkan kurşunun incelemeye alındığı ve olayın çözümlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtildi.Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, 6 gün önce gerçekleşen olayla ilgili yeni bulguları paylaştığı basın toplantısında, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.Mendoza, "Sette, ikisi sahte 3 silah ve boş mermiler bulduk. Baldwin'in kullandığı silah ise silindirinde bir çeşit modifikasyona sahip gibi görünen plastik bir tabanca." dedi.İlçe şerifi, sette güvenlik konusunun fazla hafife alındığını, olayın yaşandığı sahnenin kamera görüntüleri bulunurken söz konusu kazaya dair herhangi bir görüntü olmadığını söyledi.Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, silahlı saldırıyla ilgili suçlamada bulunmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.Baldwin'e silahın 'güvenli' olduğu söylendiCuma günü basına yansıyan haberlerde, Aktör Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.Halls'ın, Baldwin’e bir silah uzatarak 'güvenli' diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/film-setinde-kazara-goruntu-yonetmenini-olduren-abdli-aktor-baldwin-kalbim-kirik-1050098679.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050100606_0:0:1108:831_1920x0_80_0_0_7f9474cd254fb44798e376aaae8101ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alec baldwin, film seti, abd, silah, kaza

Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı

23:47 27.10.2021
© Fotoğraf : Santa Fe New MexicanAlec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Fotoğraf : Santa Fe New Mexican
Abone ol
ABD'de, 'Rust' isimli filmin çekimleri esnasında aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklandı.
New Meksiko eyaletindeki film setinde, Baldwin'in kendisine 'yanlışlıkla' verilen silahı ateşlemesi sonucu yaralanan Souza'nın omzundan çıkan kurşunun incelemeye alındığı ve olayın çözümlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtildi.
Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, 6 gün önce gerçekleşen olayla ilgili yeni bulguları paylaştığı basın toplantısında, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.
Mendoza, "Sette, ikisi sahte 3 silah ve boş mermiler bulduk. Baldwin'in kullandığı silah ise silindirinde bir çeşit modifikasyona sahip gibi görünen plastik bir tabanca." dedi.
İlçe şerifi, sette güvenlik konusunun fazla hafife alındığını, olayın yaşandığı sahnenin kamera görüntüleri bulunurken söz konusu kazaya dair herhangi bir görüntü olmadığını söyledi.
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
YAŞAM
Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin: Kalbim kırık
22 Ekim, 22:33
Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, silahlı saldırıyla ilgili suçlamada bulunmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Baldwin'e silahın 'güvenli' olduğu söylendi

Cuma günü basına yansıyan haberlerde, Aktör Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.
Halls'ın, Baldwin’e bir silah uzatarak 'güvenli' diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünPortekiz'de 2022 bütçesi mecliste reddedildi
DünDünyanın en derin depremi tespit edildi: Alt mantoda meydana gelen deprem, 751 km derinliğe ulaştı
DünArabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı
DünAlec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı
Dünİstanbul'da takla atan otomobil ağaçla bahçe duvarı arasına sıkıştı
DünABD ile Türkiye heyetleri F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantıyı tamamladı
DünSuriye lideri Esad: ABD’nin Afganistan yenilgisi yeni savaşlar kışkırtacak
DünGöç İdaresi açıklama yaptı: 'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek
DünDağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi
DünÖzgür Demirtaş: Kötü bir haberim var
DünDiyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu
DünGergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop arasında gerginlik: 'Bahçeli emretti siz yaptınız'
DünMilli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
DünHortumla dövülen çırağın ailesi şikayetçi olmadı: Usta serbest bırakıldı
Dün4 yıldır çatıdan inmeyen kediyi mahalle sakinleri anlattı: İnsanlara küsmüş, hikayesi çok büyük
DünABD'de siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığı
DünKuzey Kıbrıs'ta benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı
DünABD Senatosu'nda 'milyarderler vergisi' teklifi: Yaklaşık 700 vergi mükellefini etkileyecek
Dünİstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti
DünFalcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı