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https://tr.sputniknews.com/20211027/arabam-cizildi-niye-bakmadin-tartismasi-apartman-gorevlisini-bicaklayarak-oldurdu-1050212710.html
'Arabam çizildi, niye bakmadın' tartışması: Apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü
'Arabam çizildi, niye bakmadın' tartışması: Apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü
Konya'da bir kişi, apartmanın önüne park ettiği otomobilinin çizilmesi üzerine “Arabam çizildi, niye bakmadın” diye tartıştığı apartman görevlisini... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T02:23+0300
2021-10-27T02:23+0300
türkiye
araç
bıçaklama
kapıcı
öldürme
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Konya'da Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde site sakinlerinden 32 yaşındaki Ahmet Ü., otomobilindeki çiziği görmesi üzerine apartman görevlisi olan 24 yaşındaki Adem Topbaş’ı çağırdı. Ahmet Ü’nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü, Adem Topbaş’ı bıçakladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Site sakinlerinden Bekir Candan, “Arabanın çizik olduğunu söylemiş, sonra kameraya bakalım denildiğini duydum. Sonra bir bıçaklaşma olmuş bıçak vurmuş. Buradan damla damla kan izleri var, burada bakkala doğru gitmişler. Bakkalın orada da yatmış yere” dedi.
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araç, bıçaklama, kapıcı, öldürme

'Arabam çizildi, niye bakmadın' tartışması: Apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü

02:23 27.10.2021
© İHA "Arabam çizildi, niye bakmadın" diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü.
 Arabam çizildi, niye bakmadın diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA
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Konya'da bir kişi, apartmanın önüne park ettiği otomobilinin çizilmesi üzerine “Arabam çizildi, niye bakmadın” diye tartıştığı apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü.
Konya'da Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde site sakinlerinden 32 yaşındaki Ahmet Ü., otomobilindeki çiziği görmesi üzerine apartman görevlisi olan 24 yaşındaki Adem Topbaş’ı çağırdı.
Ahmet Ü’nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü, Adem Topbaş’ı bıçakladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Site sakinlerinden Bekir Candan, Arabanın çizik olduğunu söylemiş, sonra kameraya bakalım denildiğini duydum. Sonra bir bıçaklaşma olmuş bıçak vurmuş. Buradan damla damla kan izleri var, burada bakkala doğru gitmişler. Bakkalın orada da yatmış yere” dedi.
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