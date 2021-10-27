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Ayağa kalkmadılar diye çalışanlarını döven işyeri sahibinin 10.5 yıla kadar hapsi istendi
16:28 27.10.2021 (güncellendi: 16:31 27.10.2021)
© DHA / ERDAL CAN İÇELLİBeşiktaş, eğlence mekani, dayak
© DHA / ERDAL CAN İÇELLİ
İstanbul'daki bir eğlence mekanında 4 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle döven işyeri sahibi Şahin Şeker'in 10.5 yıla kadar hapsi istendi.
Beşiktaş ilçesinde ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanlarına şiddet uygulayan işyeri sahibi için istenen ceza belli oldu.
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçiler ile işyeri sahibi Şahin Şeker katılmadı.
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçiler ile işyeri sahibi Şahin Şeker katılmadı.
Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, sanık Şahin Şeker’in çalışanlarına tehdit ve hakaret ettiğini söyledi.
Mütalaada sanığın 4 şikayetçiyi dövdüğü de belirtildi.
Sanığın hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 10.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Sanığın hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 10.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme, sanığın son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.
Gaye Akıl (@gayeakil_)— dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 29, 2019
adlı bir kadın İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 'Meydan Beşiktaş'ta çalıştığı sırada mal sahibi Şahin Şeker'in kendisine ve bir erkek çalışana şiddet uyguladığını açıkladı ve görüntüler yayınladı. Şikayetçi olduğunu açıklayan Akıl, kamuoyundan destek istedi. pic.twitter.com/5SftGk9jW8