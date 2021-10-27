https://tr.sputniknews.com/20211027/ayaga-kalkmadilar-diye-calisanlarini-doven-isyeri-sahibinin-105-yila-kadar-hapsi-istendi-1050234636.html

Ayağa kalkmadılar diye çalışanlarını döven işyeri sahibinin 10.5 yıla kadar hapsi istendi

Ayağa kalkmadılar diye çalışanlarını döven işyeri sahibinin 10.5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'daki bir eğlence mekanında 4 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle döven işyeri sahibi Şahin Şeker'in 10.5 yıla kadar hapsi istendi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T16:28+0300

2021-10-27T16:28+0300

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türkiye

beşiktaş

darp

iş yeri

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Beşiktaş ilçesinde ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanlarına şiddet uygulayan işyeri sahibi için istenen ceza belli oldu.İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçiler ile işyeri sahibi Şahin Şeker katılmadı.Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, sanık Şahin Şeker’in çalışanlarına tehdit ve hakaret ettiğini söyledi.Mütalaada sanığın 4 şikayetçiyi dövdüğü de belirtildi.Sanığın hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 10.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Mahkeme, sanığın son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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beşiktaş, darp, iş yeri