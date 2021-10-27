https://tr.sputniknews.com/20211027/fransada-cumhurbaskani-aday-adayi-roportaj-sirasinda-basortulu-kadinin-basini-actirdi-1050232087.html

Fransa'da cumhurbaşkanı aday adayı Zemmour, röportaj sırasında başörtülü kadının başını açtırdı

Fransa'da cumhurbaşkanı aday adayı Zemmour, röportaj sırasında başörtülü kadının başını açtırdı

Fransa’da cumhurbaşkanı aday adayı olan İslam düşmanı Eric Zemmour, Drancy kentinde verdiği sokak röportajında başörtülü bir kadına başını açtırdı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T15:32+0300

2021-10-27T15:32+0300

2021-10-27T15:49+0300

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Fransa’da cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan , Eric Zemmour, Drancy kentinde canlı yayında verdiği röportaj sırasında başörtülü bir kadına başını açtırdı. Canlı yayında Boukris’e başörtüsünü çıkarması ve laikliğe uyması gerektiğini söyleyen Zemmour, Boukris’in “Kravatını çıkar, o zaman başımı açarım” demesi üzerine canlı yayında kravatını çıkardı. Bunun üzerine başörtüsünü çıkaran Boukris’e Zemmour, “İşte şimdi laikliğe uydunuz” dedi.Kanala başörtüsü ile çıkan Boukris, “Başımı aslında bu yılın başından beri örtüyorum, inancıma uymayı deniyorum. Ayrıca kanalın bağlı olduğu Bollore grubunda çalışmayı çok önceden bırakmıştım” ifadelerini kullandı.Eric Zemmour’un 2022 yılında Fransa’da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşündüğü ve bu sebeple hazırlık yaptığı biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211026/fransada-bir-cami-radikal-islami-savundugu-gerekcesiyle-6-ayligina-kapatildi-1050175548.html

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