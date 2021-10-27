https://tr.sputniknews.com/20211027/hamduk-ile-gorusen-blinken-sivil-yonetime-gecis-cagrisini-yineledi-1050215603.html

Hamduk ile görüşen Blinken, sivil yönetime geçiş çağrısını yineledi

Hamduk ile görüşen Blinken, sivil yönetime geçiş çağrısını yineledi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkedeki darbe girişimini kınadı ve bir an önce sivil yönetime geçilmesi... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T06:48+0300

2021-10-27T06:48+0300

2021-10-27T06:47+0300

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abdullah hamduk

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Hamduk arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamaya göre Blinken, Hamduk'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını ancak askerlerce gözaltına alınan diğer sivillerin de derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.Sudan'daki darbe girişiminden derin endişe duyduğunu vurgulayan Blinken, ABD'nin sivillerin öncülüğündeki bir geçiş hükümetine olan desteğini bir kez daha yineledi.Sudan'da geçiş yönetiminin askeri kanadı tarafından alıkonulan Başbakan Abdullah Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.OHAL ilan edildiSudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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abd, sudan, antony blinken, darbe, açıklama, abdullah hamduk