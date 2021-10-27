https://tr.sputniknews.com/20211027/hillary-clintonin-danismanlarindan-abedin-bir-senatorun-tacizine-ugradigini-acikladi-1050228788.html
Hillary Clinton'ın danışmanlarından Abedin, bir senatörün tacizine uğradığını açıkladı
Hillary Clinton'ın danışmanlarından Abedin, bir senatörün tacizine uğradığını açıkladı
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve Demokrat Partinin 2016 başkanlık seçimlerindeki adayı Clinton'ın danışmanlarından Abedin, bir senatör tarafından cinsel... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:22+0300
2021-10-27T14:22+0300
2021-10-27T14:22+0300
dünya
abd
hillary clinton
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guardian
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senatör
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Hillary Clinton'ın danışmanlarından Huma Abedin'in gelecek hafta çıkacak 'Both/And: A Life in Many Worlds' adlı hatıra kitabının bir kopyasına ulaşan İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, söz konusu istismar 2000'li yılların ortasında yaşandı.Clinton'ın en yakın danışmanlarından Abedin, kitapta adını açıklamadığı ve kimliğinin açığa çıkmaması için hakkında detaylı bilgi vermediği senatörle, Washington'da bazı senatörler ve yardımcılarının katıldığı bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlattı.Abedin, yemeğin ardından söz konusu senatörle yürüdüklerini ve senatörün oturduğu binanın önüne geldiklerinde kendisini kahve içmek için eve davet ettiğini ifade etti.Senatörün kahve hazırladığını belirten Abedin, "Bir anda her şey değişti. Sağıma oturdu, sol kolunu omzuma doladı ve beni öptü" ifadelerini kullandı.Abedin, yaşadıklarının ardından şoke olduğunu ve senatörü ittiğini vurguladı.Senatörün özür dileyerek kendisini yanlış yorumladığını aktaran Abedin, soğukkanlı olmaya çalışarak evden ayrıldığını kaydetti.Abedin, Clinton'a olaydan bahsetmediğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211017/eski-abd-baskani-bill-clinton-hastaneden-taburcu-edildi--1049907605.html
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abd, hillary clinton, cinsel taciz, guardian, istismar, huma abedin, taciz, senatör, dava, kadına yönelik taciz
Hillary Clinton'ın danışmanlarından Abedin, bir senatörün tacizine uğradığını açıkladı
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve Demokrat Partinin 2016 başkanlık seçimlerindeki adayı Clinton'ın danışmanlarından Abedin, bir senatör tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.
Hillary Clinton'ın danışmanlarından Huma Abedin'in gelecek hafta çıkacak 'Both/And: A Life in Many Worlds' adlı hatıra kitabının bir kopyasına ulaşan İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, söz konusu istismar 2000'li yılların ortasında yaşandı.
Clinton'ın en yakın danışmanlarından Abedin, kitapta adını açıklamadığı ve kimliğinin açığa çıkmaması için hakkında detaylı bilgi vermediği senatörle, Washington'da bazı senatörler ve yardımcılarının katıldığı bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlattı.
Abedin, yemeğin ardından söz konusu senatörle yürüdüklerini ve senatörün oturduğu binanın önüne geldiklerinde kendisini kahve içmek için eve davet ettiğini ifade etti.
Senatörün kahve hazırladığını belirten Abedin, "Bir anda her şey değişti. Sağıma oturdu, sol kolunu omzuma doladı ve beni öptü" ifadelerini kullandı.
Abedin, yaşadıklarının ardından şoke olduğunu ve senatörü ittiğini vurguladı.
Senatörün özür dileyerek kendisini yanlış yorumladığını aktaran Abedin, soğukkanlı olmaya çalışarak evden ayrıldığını kaydetti.
Abedin, Clinton'a olaydan bahsetmediğini belirtti.