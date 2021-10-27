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https://tr.sputniknews.com/20211027/israilden-bati-seriada-3-binden-fazla-konut-insasina-onay-1050237334.html
İsrail'den Batı Şeria'da 3 binden fazla konut inşasına onay
İsrail'den Batı Şeria'da 3 binden fazla konut inşasına onay
İsrail yönetimi, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay verdi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T17:14+0300
2021-10-27T17:14+0300
2021-10-27T17:14+0300
dünya
israil
batı şeria
yerleşim
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İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi, Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul etti.Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yerleşim inşasına onay vermiş oldu.İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.Buralarda 450 bine yakın yerleşimci ikamet ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211026/abden-israile-yerlesim-insasina-son-verilmesi-cagrisi-1050197258.html
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israil, batı şeria, yerleşim
İsrail'den Batı Şeria'da 3 binden fazla konut inşasına onay
İsrail yönetimi, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay verdi.
İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi, Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul etti.
Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yerleşim inşasına onay vermiş oldu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
Buralarda 450 bine yakın yerleşimci ikamet ediyor.