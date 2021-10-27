İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyet Bayramı’mız için geri sayım başladı" ifadelerini kullandığı paylaşımıyla İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine İstanbulluları davet etti. Vali, Cumhuriyet Koşusu'nun da düzenleneceği törenler için yaptığı davette "Vatan Caddesi’nde düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenimiz 29 Ekim Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Gelin, “En büyük bayramımızı” birlikte kutlayalım" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştığı videoyla İstanbulluları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine davet etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyet Bayramı’mız için geri sayım başladı" ifadelerini kullandığı paylaşımıyla İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine İstanbulluları davet etti.
Vali, Cumhuriyet Koşusu'nun da düzenleneceği törenler için yaptığı davette "Vatan Caddesi’nde düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenimiz 29 Ekim Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Gelin, “En büyük bayramımızı” birlikte kutlayalım" dedi.
Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız #CumhuriyetBayramı’mız için geri sayım başladı⏳
Vatan Caddesi’nde düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenimiz #29Ekim Cuma günü saat 10.00’da başlayacak.