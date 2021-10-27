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Jeff Bezos'un mega yatı Gökova Körfezi'nde
Jeff Bezos'un mega yatı Gökova Körfezi'nde
Amazon teknoloji şirketinin kurucusu Jeff Bezos’un 136 metre uzunluğundaki süper lüks yatı Gökova Körfezine demir attı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:30+0300
2021-10-27T16:33+0300
jeff bezos
yaşam
muğla
yat
gökova körfezi
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Muğla kıyıları dünyanın en zengin iş insanlarını ağırlamaya devam ediyor. Bill Gates’in süper lüks yatı Fethiye açıklarına demir atarken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un süper yatı da Gökova Körfezi'ne demir attı.10 Ekim’de Yunanistan’dan Bodrum’a gelen Jeff Bezos’un ‘Flying Fox’ isimli ultra lüks yatı, Bodrum’dan sonra Gökova Körfezine demir attı. Gökova Körfezi'nde karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgeye demir atan ‘Flying Fox’ teknesinde Jeff Bezos’un olup olmadığı bilinmiyor. Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birisinde helikopterin bulunduğu görüldü.Yatın özellikleri57 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos’un ultra lüks yatı 2019 yılında Almanya’da üretildi. Çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğinde. Yatta 12 metrelik yüzme havuzu bulunurken, toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip. Yatta 11’i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta iki adet helikopter pisti de yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/bill-gatesin-yatlari-marmariste-1050169349.html
muğla
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jeff bezos, muğla, yat, gökova körfezi

Jeff Bezos'un mega yatı Gökova Körfezi'nde

16:30 27.10.2021 (güncellendi: 16:33 27.10.2021)
© İHAJeff Bezos'un mega yatı Gökova Körfezi'nde
Jeff Bezos'un mega yatı Gökova Körfezi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA
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Amazon teknoloji şirketinin kurucusu Jeff Bezos’un 136 metre uzunluğundaki süper lüks yatı Gökova Körfezine demir attı.
Muğla kıyıları dünyanın en zengin iş insanlarını ağırlamaya devam ediyor. Bill Gates’in süper lüks yatı Fethiye açıklarına demir atarken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un süper yatı da Gökova Körfezi'ne demir attı.
10 Ekim’de Yunanistan’dan Bodrum’a gelen Jeff Bezos’un ‘Flying Fox’ isimli ultra lüks yatı, Bodrum’dan sonra Gökova Körfezine demir attı.
Gökova Körfezi'nde karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgeye demir atan ‘Flying Fox’ teknesinde Jeff Bezos’un olup olmadığı bilinmiyor.
Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birisinde helikopterin bulunduğu görüldü.

Yatın özellikleri

57 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos’un ultra lüks yatı 2019 yılında Almanya’da üretildi.
Çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğinde.
Yatta 12 metrelik yüzme havuzu bulunurken, toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip.
Yatta 11’i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta iki adet helikopter pisti de yer alıyor.
bill gates yatı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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