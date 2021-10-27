https://tr.sputniknews.com/20211027/lubnan-enformasyon-bakaninin-keske-darbe--olsa-aciklamasi-tartismalara-neden-oldu-1050217690.html

Lübnan Enformasyon Bakanı'nın 'Keşke darbe olsa' açıklaması tartışmalara neden oldu

Lübnan Enformasyon Bakanı'nın 'Keşke darbe olsa' açıklaması tartışmalara neden oldu

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, ülkede siyasi ortamı yeniden dizayn etmek için bir askeri darbe gerçekleşmesini dilediğini belirtti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T09:53+0300

2021-10-27T09:53+0300

2021-10-27T09:55+0300

dünya

suudi arabistan

lübnan

yemen

hizbullah

husiler

darbe

birleşik arap emirlikleri (bae)

george kordahi

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Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, ülkede Beyrut Limanı soruşturması nedeniyle ihtilaflar sürerken, 'darbe' çağrısı yaparak tepkileri üzerine çekti.Kordahi, sosyal medyadan yayın yapan 'Megaphone' adlı bir mecra tarafından yayınlanan röportajda, "Keşke Lübnan'da bir askeri darbe olsa... Ülkedeki siyasi hayatı organize etmek ve yeniden diyazn etmek üzere geçici bir darbe" ifadelerini kullandı.Kordahi'nin konuya ilişkin 2 buçuk dakilalık videosu, şimdiye dek Twitter üzerinde 6 bin izlenmeye ulaştı.Sunucunun "Geçici darbe diye bir şey olamaz" diye karşı çıkmasının ardından Kordahi, "Bence en az 5 yıllığına geçici bir askeri darbe olur, sonra yeniden atama yaparlar" dedi.Röportajında ayrıca Yemen'deki savaşa dair soru yöneltilen Kordahi, Husilerin nefi müdafaada bulunduğunu vurgulayarak, "Bence bu savaş saçma ve durmalı" diye konuştu.Lübnanlı bakan, "Hizbullah'ın Lübnan topraklarını kurtarma ve özgürleştirme çabalarıyla, kendilerini dış müdahalelere karşı savunan Husilerin çabalarını karşılaştıramayız" yorumunu yaptı.Ayrıca Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkeye yönelik müdahalesini saldırganlık olarak değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.Annahar haber portalı ise, röportajın daha önce 'Barlamanasha3b' adlı bir medya platformu tarafından gerçekleştirildiğini ve 5 Ağustos'ta yayınlandığını bildirdi.Öte yandan Kordahi'nin açıklamaları Lübnan'ı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile krizin eşiğine getirdi.Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kordahi'nin ifadelerinin 'Lübnan hükümetinin tutumunu yansıtmadığı' belirtildi.

suudi arabistan

lübnan

yemen

birleşik arap emirlikleri (bae)

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suudi arabistan, lübnan, yemen, hizbullah, husiler, darbe, birleşik arap emirlikleri (bae), george kordahi