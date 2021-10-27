https://tr.sputniknews.com/20211027/ozellestirmede-yeni-model-halka-arz-1050224864.html
Özelleştirmede yeni model: Halka arz
Özelleştirmede yeni model: Halka arz
Cumhurbaşkanlığı 2022 yıllık programında özelleştirme başlığı altında yeni modellerin devreye alınacağı duyuruldu. 2022 yılında özelleştirme politikalarının... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T13:06+0300
2021-10-27T13:06+0300
2021-10-27T13:18+0300
türkiye
ak parti
teiaş
cumhurbaşkanlığı
elektrik santrali
özelleştirme
halka arz
merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi
taşucu limanı
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Cumhurbaşkanlığı 2022 yıllık programı Resmi Gazete’de yayınlandı. Programda 2022 yılında atılacak adımlar yer aldı. Programda özelleştirme politikalarına devam edileceği ve özelleştirme politikalarında yeni modellerin hayata geçirileceğine dikkat çekildi.Etkin bir piyasa mekanizması oluşturma doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edileceği belirtilen programda “Özelleştirme uygulamasında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bir program dahilinde halka arz dahil olmak üzere alternatif modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçileceği” vurgulandı.İlk uygulama TEİAŞ’taHalka arz yöntemi ile özelleştirilecek kurumların ilki Türkiye Elektrik İletim AŞ olacağı belirtilen programda, TEİAŞ’ın halka arz edilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği vurgulandı. TEİAŞ’ın halka arz edilmesi için çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütecek.Özelleştirmelere 2022’de de devamProgramda satış yöntemi ile özelleştirilmesi planlanan varlıklarla ilgili de bilgi verildi. 2022 Programı'nda “Kapsam ve programda bulunan kamu sosyal tesislerin, Fenerbahçe–Kalamış Yat limanın, Taşucu Liman ve geri sahanın, Çal, Girlevik2- Mercan, Kepez 1, Kepez 2, Dereiçi ve Koyunhisar Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin iş ve işlemler tamamlanacak” ifadeleri yer verildi.1986’dan bu yana özelleştirmeler sürüyor2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin gerekçesinde, 1986 yılından bugüne kadar yapılan özelleştirmeler hakkında verilen bilgiye göre, 1986’dan günümüze kadar yapılan özelleştirmelerin tutarı toplamda 126 milyar 317 milyon liraya ulaştı. Özelleştirmelerin sadece 4 milyar 835 milyon liralık kısmı 1986-2004 yılları arasında yapılırken, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan özelleştirmelerin tutarı 121 milyar 482 milyon lira oldu. Özelleştirme gelirlerinden Hazine’ye 96.7 milyar lira aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211007/fenerbahce-kalamis-yat-limani-40-yilligina-ozellestiriliyor-1049615369.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ak parti, teiaş, cumhurbaşkanlığı, elektrik santrali, özelleştirme, halka arz, merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi, taşucu limanı
Özelleştirmede yeni model: Halka arz
13:06 27.10.2021 (güncellendi: 13:18 27.10.2021)
Cumhurbaşkanlığı 2022 yıllık programında özelleştirme başlığı altında yeni modellerin devreye alınacağı duyuruldu. 2022 yılında özelleştirme politikalarının halka arz modeli uygulanmaya başlayacak. Bununla ilgili ilk uygulama TEİAŞ’ın halka arz edilmesi olacak.
Cumhurbaşkanlığı 2022 yıllık programı Resmi Gazete’de yayınlandı. Programda 2022 yılında atılacak adımlar yer aldı. Programda özelleştirme politikalarına devam edileceği ve özelleştirme politikalarında yeni modellerin hayata geçirileceğine dikkat çekildi.
Etkin bir piyasa mekanizması oluşturma doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edileceği belirtilen programda “Özelleştirme uygulamasında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bir program dahilinde halka arz dahil olmak üzere alternatif modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçileceği” vurgulandı.
İlk uygulama TEİAŞ’ta
Halka arz yöntemi ile özelleştirilecek kurumların ilki Türkiye Elektrik İletim AŞ olacağı belirtilen programda, TEİAŞ’ın halka arz edilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği vurgulandı. TEİAŞ’ın halka arz edilmesi için çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütecek.
Özelleştirmelere 2022’de de devam
Programda satış yöntemi ile özelleştirilmesi planlanan varlıklarla ilgili de bilgi verildi. 2022 Programı'nda “Kapsam ve programda bulunan kamu sosyal tesislerin, Fenerbahçe–Kalamış Yat limanın, Taşucu Liman ve geri sahanın, Çal, Girlevik2- Mercan, Kepez 1, Kepez 2, Dereiçi ve Koyunhisar Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin iş ve işlemler tamamlanacak” ifadeleri yer verildi.
1986’dan bu yana özelleştirmeler sürüyor
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin gerekçesinde, 1986 yılından bugüne kadar yapılan özelleştirmeler hakkında verilen bilgiye göre, 1986’dan günümüze kadar yapılan özelleştirmelerin tutarı toplamda 126 milyar 317 milyon liraya ulaştı. Özelleştirmelerin sadece 4 milyar 835 milyon liralık kısmı 1986-2004 yılları arasında yapılırken, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan özelleştirmelerin tutarı 121 milyar 482 milyon lira oldu. Özelleştirme gelirlerinden Hazine’ye 96.7 milyar lira aktarıldı.