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https://tr.sputniknews.com/20211027/sit-alaninda-is-makinesiyle-kacak-kazi-yapan-3-kisi-sucustu-yakalandi-1050219546.html
Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T10:59+0300
2021-10-27T10:59+0300
2021-10-27T10:59+0300
yaşam
mersin
iş makinesi
kaçak kazı
kazı
sit alanı
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Silifke ilçesine bağlı, Yeğenli Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla ikinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen antik döneme ait olduğu düşünülen 6 taş ise incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/samsunda-kurtarma-kazisinda-ortaya-cikan-kalp-desenli-mozaik-muzede-sergilenecek-1048550172.html
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mersin, iş makinesi, kaçak kazı, kazı, sit alanı
Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Silifke ilçesine bağlı, Yeğenli Mahallesi'nde
tarihi eser bulmak amacıyla ikinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgede araştırma yapan ekipler, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişiyi
suçüstü yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen antik döneme ait olduğu düşünülen 6 taş ise incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkartıldığı
nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.