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https://tr.sputniknews.com/20211027/spotify-tum-tahminleri-geride-birakarak-gelirini-yuzde-27-artirdi-1050230817.html
Spotify tüm tahminleri geride bırakarak gelirini yüzde 27 artırdı
Spotify tüm tahminleri geride bırakarak gelirini yüzde 27 artırdı
Popüler müzik ve podcast platformu Spotify, 2021'in üçüncü çeyreğinde premium abone sayısını yüzde 19, yıllık bazda gelirini ise yüzde 27 artırarak tüm... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T15:09+0300
2021-10-27T15:19+0300
yaşam
spotify
kar
yıllık
müzik
kazanç
abone
podcast
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Stockholm merkezli Spotify şirketinin yıllık gelirinin çoğunu oluşturan premium aboneler, yılın üçüncü çeyreğinde 172 milyona ulaştı ve analistlerin 171.7 milyon beklentilerinin ötesine geçti. Uygulamanın aylık toplam aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 19 artarak 381 milyona ulaştı.Spotify'ın, aboneliklerden ve ödeme yapmayan üyelere gösterdiği reklamlardan kazanç sağladığı biliniyor. Pandeminin süreci boyunca düşüş gösteren reklam gelirleri, üçüncü çeyrekte yüzde 75 artışla 323 milyon euro'ya (yaklaşık 3.6 milyar TL) yükseldi ve şirket, reklam satışlarını daha da artırmak için yüzlerce personel işe almayı planlıyor.Refinitiv'in verilerine göre, şirketin toplam geliri yüzde 27 artışla 2.50 milyar euro'ya yükselerek analistlerin tahmini olan 2.45 milyar euro'yu geçti.Öte yandan, Spotify'ın premium abonelerinin yaklaşık yüzde 40'ının Avrupa'da, yüzde 29'unun ise ABD'de yaşadığı belirtiliyor.Şirket ayrıca Apple'a rakip olmak için podcast işine büyük yatırımlar yapıyor ve nisan ayında ABD'deki podcast yayıncıları için ücretli bir abonelik platformu başlattı.Spotify ayrıca ikinci çeyreğin sonunda elde ettiği podcast sayısını ise 2.9 milyondan 3.2 milyona çıkarmayı başardı.Şirketin İcra Kurulu Başkanı Daniel Ek ise yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük ses platformu olma arayışımızda açık ara önde olsak da, henüz erken dönemdeyiz ve daha yeni başlıyoruz" dedi.Spotify, dördüncü çeyrekte ise 2.54 ila 2.68 milyar euro gelir ve 177 ila 181 milyon arasında premium abone öngörüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210507/rtuk-baskani-sahin-spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-olarak-duzenlemek-zorunda-1044443758.html
https://tr.sputniknews.com/20210825/spotify-2021-yazinin-en-cok-dinlenenlerini-acikladi--1048313406.html
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spotify, kar, yıllık, müzik, kazanç, abone, podcast

Spotify tüm tahminleri geride bırakarak gelirini yüzde 27 artırdı

15:09 27.10.2021 (güncellendi: 15:19 27.10.2021)
© AA / Aytaç ÜnalSpotify
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA / Aytaç Ünal
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Popüler müzik ve podcast platformu Spotify, 2021'in üçüncü çeyreğinde premium abone sayısını yüzde 19, yıllık bazda gelirini ise yüzde 27 artırarak tüm tahminleri va analizleri geride bıraktı.
Stockholm merkezli Spotify şirketinin yıllık gelirinin çoğunu oluşturan premium aboneler, yılın üçüncü çeyreğinde 172 milyona ulaştı ve analistlerin 171.7 milyon beklentilerinin ötesine geçti. Uygulamanın aylık toplam aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 19 artarak 381 milyona ulaştı.
Spotify'ın, aboneliklerden ve ödeme yapmayan üyelere gösterdiği reklamlardan kazanç sağladığı biliniyor. Pandeminin süreci boyunca düşüş gösteren reklam gelirleri, üçüncü çeyrekte yüzde 75 artışla 323 milyon euro'ya (yaklaşık 3.6 milyar TL) yükseldi ve şirket, reklam satışlarını daha da artırmak için yüzlerce personel işe almayı planlıyor.
Refinitiv'in verilerine göre, şirketin toplam geliri yüzde 27 artışla 2.50 milyar euro'ya yükselerek analistlerin tahmini olan 2.45 milyar euro'yu geçti.
Öte yandan, Spotify'ın premium abonelerinin yaklaşık yüzde 40'ının Avrupa'da, yüzde 29'unun ise ABD'de yaşadığı belirtiliyor.
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Şirket ayrıca Apple'a rakip olmak için podcast işine büyük yatırımlar yapıyor ve nisan ayında ABD'deki podcast yayıncıları için ücretli bir abonelik platformu başlattı.
Spotify ayrıca ikinci çeyreğin sonunda elde ettiği podcast sayısını ise 2.9 milyondan 3.2 milyona çıkarmayı başardı.
Şirketin İcra Kurulu Başkanı Daniel Ek ise yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük ses platformu olma arayışımızda açık ara önde olsak da, henüz erken dönemdeyiz ve daha yeni başlıyoruz" dedi.
Spotify, dördüncü çeyrekte ise 2.54 ila 2.68 milyar euro gelir ve 177 ila 181 milyon arasında premium abone öngörüyor.
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