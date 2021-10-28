https://tr.sputniknews.com/20211028/ak-parti-sozcusu-celikten-sebnem-sirin-mesaji-her-kadin-cinayetiyle-insanlik-yok-oluyor-1050256036.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin mesajı: Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin mesajı: Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T10:03+0300
2021-10-28T10:03+0300
2021-10-28T10:03+0300
türkiye
ömer çelik
kadına şiddet
şebnem şirin
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Çelik, sosyal medya hesabından, Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.Kadına şiddetin insanlığın inkarı olduğunu belirten Çelik, "Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerini kullandı.'Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz'Ömer Çelik, kadına dönük şiddetle mücadelenin her alanda daha güçlü sürmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele, bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin dün, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/denizlide-yasayan-25-yasindaki-sebnem-sirin-furkan-zibinci-isimli-erkek-tarafindan-olduruldu-1050231435.html
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ömer çelik, kadına şiddet, şebnem şirin
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin mesajı: Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesi olduğunu, kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözün mahkum edilmesi gerektiğini bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından, Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kadına şiddetin insanlığın inkarı olduğunu belirten Çelik, "Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerini kullandı.
'Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz'
Ömer Çelik, kadına dönük şiddetle mücadelenin her alanda daha güçlü sürmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele, bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."
Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin dün, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.