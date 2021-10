https://tr.sputniknews.com/20211028/ak-parti-sozcusu-celikten-sebnem-sirin-mesaji-her-kadin-cinayetiyle-insanlik-yok-oluyor-1050256036.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin mesajı: Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

türkiye

ömer çelik

kadına şiddet

şebnem şirin

Çelik, sosyal medya hesabından, Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.Kadına şiddetin insanlığın inkarı olduğunu belirten Çelik, "Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerini kullandı.'Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz'Ömer Çelik, kadına dönük şiddetle mücadelenin her alanda daha güçlü sürmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele, bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin dün, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

türkiye

2021

