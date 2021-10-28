https://tr.sputniknews.com/20211028/alman-bilim-insanlarindan-kovid-19un-a30-varyantinin-asilara-direncli-oldugu-uyarisi-1050270841.html

Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı

Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı

Alman bilim insanları, İsveç'te de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) A.30 varyantının aşılarının sağladığı antikorlara karşı yüksek düzeyde... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T16:49+0300

2021-10-28T16:49+0300

2021-10-28T16:49+0300

koronavirüs

mutasyon

kovid-19

koronavirüs aşısı

a.30 varyantı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044592777_0:186:1800:1199_1920x0_80_0_0_9f672c81310753f415e1cbf8401db042.jpg

Alman bilim insanlarının Cellular & Molecular Immunology hakemli dergisinde yer alan çalışmasında, Kovid-19 aşılarının şiddetli hastalığa ve ölüme karşı koruma sağladığı anımsatılarak aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı ifade edildi.Çalışmada, Kovid-19 aşılarının virüslerdeki S proteinine yönelik antikorları ortaya çıkarıp virüsü nötralize ettiği belirtilerek nötralizasyona direnç sağlayan S protein mutasyonlarına sahip varyantların ortaya çıkmasının, Kovid-19 aşılarının etkinliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen ve İsveç ve Angola'da da tespit edilen Kovid-19'un A.30 varyantının incelendiği belirtilen çalışmada, bu varyantın ağır mutasyona uğradığı için aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmediği kaydedildi.A.30 varyantının böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri dahil olmak üzere çoğu hücreye girebildiği ifade edilen çalışmada, söz konusu varyantın yayılımının yakından takip edilmesi ve karşı önlemlerin hızla uygulanması gerektiği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20211004/ugur-sahin-mutasyonlar-icin-asinin-gelecek-yil-degismesi-gerekebilir-1049495664.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mutasyon, kovid-19, koronavirüs aşısı, a.30 varyantı