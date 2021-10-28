https://tr.sputniknews.com/20211028/belcika-anayasa-mahkemesi-147-yillik-krala-hakaret-yasasi-ifade-ozgurlugunun-ihlali-1050276031.html

Belçika Anayasa Mahkemesi: 147 yıllık Kral'a hakaret yasası ifade özgürlüğünün ihlali

Belçika Anayasa Mahkemesi: 147 yıllık Kral'a hakaret yasası ifade özgürlüğünün ihlali

Belçika yargısı, 'krala hakareti' 3 yıla varan hapisle cezalandıran ve nadiren uygulanan 1847 tarihli yasayı ifade özgürlüğüne aykırı buldu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T19:09+0300

2021-10-28T19:09+0300

2021-10-28T19:24+0300

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yasa

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ifade özgürlüğü

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Avrupa'da ayakta kalabilen monarşiye hakaretin suç sayıldığı az sayıdaki ülkeden biri olan Belçika'da bununla ilgili 147 yıllık yasa hakkında yargıdan 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararı çıktı. AA'nın haberine göre 1847 tarihli Belçika Kralı'na karşı işlenen suçların cezalandırılmasını öngören yasa aleyhine Ghent Savcılığı'nın başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 'siyasi tartışma veya genel çıkar konularında Kral hakkında ifade edilen görüşlerin cezalandırılmasının, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini' bildirdi.Anayasa Mahkemesi, 'yasanın Kral'ın itibarını diğer kişilerin itibarından daha fazla koruduğunu, bu anlamda ayrıcalıklı ve orantısız olduğunu' belirtti.Flamanlar için 'milli dava'6 Nisan 1874'te çıkarılan ve Kral'a karşı suç işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngören yasa, yakın tarihte sadece bir kez uygulandı.Buna rağmen Belçika'da Frankofonlardan ayrılmak isteyen Flamanlar uzun yıllardır yasanın iptali için mücadele veriyor. Yakın tarihteki tek uygulamada, 2007'de Kral II. Albert'i çocuklara karşı cinsel suç işlemekle suçlayan bir kişiye hapis cezası verilmişti.

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belçika, ihlal, ceza, kral, hakaret, yasa, suç, ifade özgürlüğü