Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Çavuşoğlu: Erdoğan'ın 10 büyükelçi açıklaması üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211028/cavusoglu-erdoganin-10-buyukelci-aciklamasi-uzerine-elciler-arasindan-bavullarini-toplayanlar-oldu-1050256166.html
Çavuşoğlu: Erdoğan'ın 10 büyükelçi açıklaması üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu
Çavuşoğlu: Erdoğan'ın 10 büyükelçi açıklaması üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın 10 büyükelçi açıklaması üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu"... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T10:06+0300
2021-10-28T10:42+0300
politika
abd
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
f-35
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1050256166.jpg?1635406973
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, f-35, politika

Çavuşoğlu: Erdoğan'ın 10 büyükelçi açıklaması üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu

10:06 28.10.2021 (güncellendi: 10:42 28.10.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın 10 büyükelçi açıklaması üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu" dedi.
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
(10 Büyükelçinin Kavala açıklaması üzerine) Yapılan açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez bir açıklama. İnsanlar uluslararası platformlarda görüşlerini dile getirebilir, ancak diplomatların bunu yapmaları yanlış, ülkeye ve yargıya talimat verme amacıyla yaptılar. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, 'Hepsini çağırın, hadlerini bildirin' dedim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sınır dışı işlemlerine başladık, Pazartesi Kabine'ye arz edecektik. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Hazırlıklarımızdan haberdar olan elçiler arasından bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş.
Açıklamanın arkasında Biden yok, Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin. Bizim edindiğimiz bilgiye göre, genç diplomatlar tarafından hazırlanan açıklamaya onay vermişler.
Osman Kavala Soros'un adamı, Gezi eylemleriyle meşru hükümeti devirmeyi amaçladı. FETÖ'nün de Gezi olayları içerisinde olduğunu görüyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir?
(Biden-Erdoğan görüşmesi) Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak, görüşme saati üzerinde çalışılıyor.
(ABD ile F-35 görüşmeleri üzerine) ABD, Türkiye'yi F-35 programından haksız yere çıkardı, gerekçesi de S-400. F-35 uçaklarının alımı için ödeme yapıldı ancak henüz bize uçak teslim edilmedi. Türkiye'nin ya F35 programına geri dönmesi lazım, ya da Türkiye'nin parasını ödediği F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi lazım, bu da olmayacaksa paranın geri verilmesi lazım. CAATSA yaptırımında F-35 var, ancak yaptırım kapsamında olmayan birçok ürün var. Tabii burada esas olan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacıdır. ABD'den bir heyet geldi, görüşmeler devam edecek.
ABD Kongresi'nin kararlarında Türkiye düşmanı lobilerin de etkili olduğunu görüyoruz. ABD yönetimleri Patriot'ları bize satmadı. Cumhurbaşkanımızın korumalarının basit silahlarına bile izin vermediler. Biz de ihtiyaçlarımız doğrultusunda başka kaynaklara yöneldik. Amerikan yönetimi kararlı durursa kongreyi etkiler.
Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu anda ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını üretiyor. Bir ülkeden herhangi bir engel çıktığı zaman başka alternatiflere döner. Alternatiflerimiz var. Eğer ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer.
Türkiye'ye yönelik çifte standartlar NATO'yu zayıflatır.
Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa, Türkiye'yi şikayet etmezse olmaz. Bu aşağılık kompleksinden, korkudan kaynaklanan bir tavır.
Askeri çözümle Suriye'ye çözüm gelmez, rejimin muhalefetle bir araya gelerek müzakerelere başlaması gerekiyor.
(Suriye) Biz bir söz verdiğimizde gereğini yaparız, ancak Rusya ve ABD sözlerinde durmadı.
(CHP'nin tezkere kararı) CHP'nin yaptığı açıklamanın hiçbir inanılır yönü yok. HDP böyle istedi, onlar da Hayır verdiler, buna gerekçe hazırlıyorlar. Bu tezkere kaç yıldır geliyor, daha önce niye bu argümanları kullanmadılar?
Afgan halkının çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi ziyaret eden heyete de gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunduk.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:35Dizilerden etkilenen bazı vatandaşlar soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyor
10:33Fındık işçileri, Nutella'nın sahibine tepkili: 'Bizden daha çok kazanıyorlar, bu sömürüdür'
10:32ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'in hipersonik füze testini Sputnik 1'e benzetti
10:17TEB Başkanı Çolak: Eczacılarımız, ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük çekiyor
10:06Çavuşoğlu: Erdoğan'ın 10 büyükelçi açıklaması üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu
10:03AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin mesajı: Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor
09:57Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı: Bilgisayar açılış kapanış saatleri delil olarak kabul edildi
09:56Sudan'daki darbe yönetimi, ABD, Fransa, Katar ve Çin'deki büyükelçilerini çekti
09:44Selvi: Erdoğan başsavcılığa ikinci kez dilekçe verdi, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çürütüldü
09:41ABD Dışişleri: İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planını onaylamasına şiddetle karşı çıkıyoruz
09:27Tayvan, ordusunun Amerikan askerlerinden eğitim aldığı bilgisini doğruladı
09:2630 yıl önce milletvekilinin oğlunu öldüren zanlı yakalandı
09:15MSB: ABD ve Türkiye arasında F-35 müzakereleri devam edecek
08:50Hakkari'de askeri araç kaza yaptı
08:33Zincir marketlerin yazışmaları ortaya çıktı: 'Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz'
08:17Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: 'Artık birlikte yaşamamız mümkün değildir'
07:56Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Vazgeçtiğimiz vergi 37.4 milyar TL
07:17Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi
07:13Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak
07:08Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılması kararları Resmi Gazete'de