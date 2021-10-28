Çavuşoğlu: Erdoğan'ın 10 büyükelçi açıklaması üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu

(10 Büyükelçinin Kavala açıklaması üzerine) Yapılan açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez bir açıklama. İnsanlar uluslararası platformlarda görüşlerini dile getirebilir, ancak diplomatların bunu yapmaları yanlış, ülkeye ve yargıya talimat verme amacıyla yaptılar. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, 'Hepsini çağırın, hadlerini bildirin' dedim. (10 Büyükelçinin Kavala açıklaması üzerine) Yapılan açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez bir açıklama. İnsanlar uluslararası platformlarda görüşlerini dile getirebilir, ancak diplomatların bunu yapmaları yanlış, ülkeye ve yargıya talimat verme amacıyla yaptılar. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, 'Hepsini çağırın, hadlerini bildirin' dedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sınır dışı işlemlerine başladık, Pazartesi Kabine'ye arz edecektik. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Hazırlıklarımızdan haberdar olan elçiler arasından bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sınır dışı işlemlerine başladık, Pazartesi Kabine'ye arz edecektik. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Hazırlıklarımızdan haberdar olan elçiler arasından bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş.

Açıklamanın arkasında Biden yok, Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin. Bizim edindiğimiz bilgiye göre, genç diplomatlar tarafından hazırlanan açıklamaya onay vermişler. Açıklamanın arkasında Biden yok, Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin. Bizim edindiğimiz bilgiye göre, genç diplomatlar tarafından hazırlanan açıklamaya onay vermişler.

Osman Kavala Soros'un adamı, Gezi eylemleriyle meşru hükümeti devirmeyi amaçladı. FETÖ'nün de Gezi olayları içerisinde olduğunu görüyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir? Osman Kavala Soros'un adamı, Gezi eylemleriyle meşru hükümeti devirmeyi amaçladı. FETÖ'nün de Gezi olayları içerisinde olduğunu görüyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir?

(Biden-Erdoğan görüşmesi) Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak, görüşme saati üzerinde çalışılıyor. (Biden-Erdoğan görüşmesi) Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak, görüşme saati üzerinde çalışılıyor.

(ABD ile F-35 görüşmeleri üzerine) ABD, Türkiye'yi F-35 programından haksız yere çıkardı, gerekçesi de S-400. F-35 uçaklarının alımı için ödeme yapıldı ancak henüz bize uçak teslim edilmedi. Türkiye'nin ya F35 programına geri dönmesi lazım, ya da Türkiye'nin parasını ödediği F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi lazım, bu da olmayacaksa paranın geri verilmesi lazım. CAATSA yaptırımında F-35 var, ancak yaptırım kapsamında olmayan birçok ürün var. Tabii burada esas olan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacıdır. ABD'den bir heyet geldi, görüşmeler devam edecek. (ABD ile F-35 görüşmeleri üzerine) ABD, Türkiye'yi F-35 programından haksız yere çıkardı, gerekçesi de S-400. F-35 uçaklarının alımı için ödeme yapıldı ancak henüz bize uçak teslim edilmedi. Türkiye'nin ya F35 programına geri dönmesi lazım, ya da Türkiye'nin parasını ödediği F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi lazım, bu da olmayacaksa paranın geri verilmesi lazım. CAATSA yaptırımında F-35 var, ancak yaptırım kapsamında olmayan birçok ürün var. Tabii burada esas olan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacıdır. ABD'den bir heyet geldi, görüşmeler devam edecek.

ABD Kongresi'nin kararlarında Türkiye düşmanı lobilerin de etkili olduğunu görüyoruz. ABD yönetimleri Patriot'ları bize satmadı. Cumhurbaşkanımızın korumalarının basit silahlarına bile izin vermediler. Biz de ihtiyaçlarımız doğrultusunda başka kaynaklara yöneldik. Amerikan yönetimi kararlı durursa kongreyi etkiler. ABD Kongresi'nin kararlarında Türkiye düşmanı lobilerin de etkili olduğunu görüyoruz. ABD yönetimleri Patriot'ları bize satmadı. Cumhurbaşkanımızın korumalarının basit silahlarına bile izin vermediler. Biz de ihtiyaçlarımız doğrultusunda başka kaynaklara yöneldik. Amerikan yönetimi kararlı durursa kongreyi etkiler.

Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu anda ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını üretiyor. Bir ülkeden herhangi bir engel çıktığı zaman başka alternatiflere döner. Alternatiflerimiz var. Eğer ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu anda ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını üretiyor. Bir ülkeden herhangi bir engel çıktığı zaman başka alternatiflere döner. Alternatiflerimiz var. Eğer ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer.

Türkiye'ye yönelik çifte standartlar NATO'yu zayıflatır. Türkiye'ye yönelik çifte standartlar NATO'yu zayıflatır.

Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa, Türkiye'yi şikayet etmezse olmaz. Bu aşağılık kompleksinden, korkudan kaynaklanan bir tavır. Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa, Türkiye'yi şikayet etmezse olmaz. Bu aşağılık kompleksinden, korkudan kaynaklanan bir tavır.

Askeri çözümle Suriye'ye çözüm gelmez, rejimin muhalefetle bir araya gelerek müzakerelere başlaması gerekiyor. Askeri çözümle Suriye'ye çözüm gelmez, rejimin muhalefetle bir araya gelerek müzakerelere başlaması gerekiyor.

(Suriye) Biz bir söz verdiğimizde gereğini yaparız, ancak Rusya ve ABD sözlerinde durmadı. (Suriye) Biz bir söz verdiğimizde gereğini yaparız, ancak Rusya ve ABD sözlerinde durmadı.

(CHP'nin tezkere kararı) CHP'nin yaptığı açıklamanın hiçbir inanılır yönü yok. HDP böyle istedi, onlar da Hayır verdiler, buna gerekçe hazırlıyorlar. Bu tezkere kaç yıldır geliyor, daha önce niye bu argümanları kullanmadılar? (CHP'nin tezkere kararı) CHP'nin yaptığı açıklamanın hiçbir inanılır yönü yok. HDP böyle istedi, onlar da Hayır verdiler, buna gerekçe hazırlıyorlar. Bu tezkere kaç yıldır geliyor, daha önce niye bu argümanları kullanmadılar?