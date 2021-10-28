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Değeri yüzde 45 artan 'Doge katili' Shiba Inu, en değerli 10 kripto para arasına girmeyi zorluyor
Değeri yüzde 45 artan 'Doge katili' Shiba Inu, en değerli 10 kripto para arasına girmeyi zorluyor
Son 24 saatte yüzde 45'ten fazla artan 'Doge Katili' Shiba Coin (SHIB), piyasa değerine göre en büyük 10 dijital para birimi arasına girmeye çalışıyor. Değeri 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:43+0300
2021-10-28T16:44+0300
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Dogecoin (DOGE) para biriminin yan ürünü olan Shiba Inu (SHIB), sadece iki gün içinde yüzde 45'ten fazla fiyat artışının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. SHIB/dolar paritesi, bu yazı hazırlanırken 0,00003941 dolardan işlem görüyordu.SHIB tokeninin fiyat artışı, 15 Ekim'den itibaren devam eden yükselişle birlikte meydana geldi. Böylece kripto para birimi, değerini yüzde 26'dan fazla artırmış oldu. 17 Ekim'den bu yana SHIB, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadan önce bir hafta kadar yaklaşık 0,00002796 dolarda tutundu.Son 7 gün içinde Shiba Inu'nun piyasa değeri yüzde 50'nin üzerinde arttı ve şu anda piyasa değeri açısından Dogecoin'den sadece 3 sıra gerisinde, 13. sırada yer alıyor.Dogecoin ise 44 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli 8. kripto para birimi olma özelliğini sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211015/dogecoin-katili-shiba-inu-btcturkte-listeleniyor-1049844772.html
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piyasa değeri, borsa, bitcoin, kripto para, dogecoin, ethereum, kripto para madenciliği, kripto para cüzdanı

Değeri yüzde 45 artan 'Doge katili' Shiba Inu, en değerli 10 kripto para arasına girmeyi zorluyor

16:43 28.10.2021 (güncellendi: 16:44 28.10.2021)
© Fotoğraf : Twitter'Dogecoin'in katili' Shiba Coin'e büyük rağbet
'Dogecoin'in katili' Shiba Coin'e büyük rağbet - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Son 24 saatte yüzde 45'ten fazla artan 'Doge Katili' Shiba Coin (SHIB), piyasa değerine göre en büyük 10 dijital para birimi arasına girmeye çalışıyor. Değeri
Dogecoin (DOGE) para biriminin yan ürünü olan Shiba Inu (SHIB), sadece iki gün içinde yüzde 45'ten fazla fiyat artışının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. SHIB/dolar paritesi, bu yazı hazırlanırken 0,00003941 dolardan işlem görüyordu.
SHIB tokeninin fiyat artışı, 15 Ekim'den itibaren devam eden yükselişle birlikte meydana geldi. Böylece kripto para birimi, değerini yüzde 26'dan fazla artırmış oldu.
17 Ekim'den bu yana SHIB, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadan önce bir hafta kadar yaklaşık 0,00002796 dolarda tutundu.
Son 7 gün içinde Shiba Inu'nun piyasa değeri yüzde 50'nin üzerinde arttı ve şu anda piyasa değeri açısından Dogecoin'den sadece 3 sıra gerisinde, 13. sırada yer alıyor.
Dogecoin ise 44 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli 8. kripto para birimi olma özelliğini sürdürüyor.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
'Dogecoin katili' Shiba Inu, BTCTurk'te listeleniyor
15 Ekim, 10:29
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