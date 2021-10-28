https://tr.sputniknews.com/20211028/gazprom-avrupadaki-yer-alti-depolama-tanklarina-gaz-pompalayacak-1050250634.html

Gazprom, Avrupa’daki yer altı depolama tanklarına gaz pompalayacak

Gazprom, Avrupa’daki yer altı depolama tanklarına gaz pompalayacak

Rus enerji devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, 8 Kasım’dan sonra Avrupa’daki yer altı depolama tanklarına doğalgaz pompalamaya başlayacağını belirtti. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T00:58+0300

2021-10-28T00:58+0300

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ekonomi

avrupa

rusya

gazprom

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Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede, “Gazprom, Rusya’daki yer altı depolama tanklarına 72 milyar 638 milyon metreküp aktif gaz pompalama çalışmalarını 1 Kasım’a kadar tamamlamayı amaçlıyor. Ancak Rusya’da izin haftasının ilan edilmesi ve dolayısıyla gaz tüketiminin düşecek olması nedeniyle pompalama işlemini 8 Kasım’a uzatma kararını aldık. 8 Kasım’dan sonra da Avrupa’daki yer altı depolama tanklarına pompalama çalışmalarına geçebiliriz” ifadesini kullandı.Bu yıl pompalama çalışmalarının çok sert koşullarda yapıldığını belirten Miller, “Geçen kış çok soğuktu, ilkbahar çok uzun sürdü. Gazprom da Rusya’daki yer altı depolardan gaz alımında tarihi rekor kırdı. 60 milyar metreküp gaz aldık ve bu yüzden yaz aylarında, eylülde, ekimde sadece bizim yer altı depolama tanklarına gaz pompaladık. Bu çalışmalar çok sıkı oldu” dedi.Avrupa’nın da bu yıl yer altı depolardan gaz alımını, 66 milyar metreküp ile rekor seviyede gerçekleştirdiğini kaydeden Miller, “Bizden farklı olarak bugün Avrupalılar, son 5 yılda olan seviyeden çok geride kalıyor. Halihazırda Gazprom’un Avrupa’daki yer altı depolama tanklarındaki stokları yüksek değil, 190 milyon metreküpün biraz altında” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Putin, bu bilgi bağlamında, Gazprom Başkanı Miller’e, Rusya’daki pompalama çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra Avusturya ve Almanya’daki yer altı depolama tanklarındaki doğalgaz hacmini artırma emrini verdi.Avrupa’da gaz fiyatı Gazprom’un açıklamasıyla düştüGazprom Başkanı Miller’in, 8 Kasım’dan sonra Avrupa’daki yer altı depolama tanklarına doğalgaz pompalama çalışmalarına geçecekleri açıklamasından sonra Avrupa borsasındaki gaz fiyatı aşağı yönde hareket etti.Avrupa’da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören Kasım vadeli kontratlarda doğalgazın megavatsaat fiyatı 84.6 euro, bin metreküp fiyatı da 1015 dolara geriledi.Açıklama öncesinde doğalgazın bin metreküp fiyatı 1048, dün de 1062 dolar seviyesindeydi.

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avrupa, rusya, gazprom