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Google, reşit olmayanların görsellerinin kaldırılmasına yönelik talepleri kabul edecek
Google, reşit olmayanların görsellerinin kaldırılmasına yönelik talepleri kabul edecek
Teknoloji devi Google, arama motorundan 18 yaşından küçüklere ait görsellerin kaldırılması yönündeki talepleri kabul edecek. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:47+0300
2021-10-28T14:47+0300
yaşam
google
reşit olmayan
görseller
youtube
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Google, içerik politikasında değişikliğe giderek, 18 yaşından küçüklerin kendi görsellerinin arama sonuçlarından kaldırılmasına yönelik taleplerini kabul etme kararı aldı.Politika değişikliği, Google'ın ağustos ayında reşit olmayanların mahremiyetini ve zihinsel sağlıklarını korumayı amaçlayan bir dizi adım atacağını duyurmasının ardından geldi.Google, reşit olmayanların görsellerini arama sonuçlarından çıkarma sürecinin, hedef görselin linkinin yer aldığı bir form doldurmakla başlayacağını bildirdi.Form, hem çocuklar hem de ebeveynleri tarafından doldurulabilecek.Formda ayrıca, aramada kullanılan sözcüklerin de yer alması talep edileceği ifade edildi.Şirketin, daha sonra kaldırma talebini değerlendirmeye alacağı belirtildi.Bunun yanı sıra Google, bir görseli arama motorundan kaldırmanın internetten tamamen kaldırılması anlamına gelmediği hatırlatmasını yaptı.Şirket, ağustos ayında yaptığı duyuruda, 18 yaşından küçüklerin yaşlarına, cinsiyetlerine ve ilgi alanlarına dönük reklamları engellemeyi taahhüt etmişti.Duyuruda ayrıca, YouTube'un varsayılan gizlilik ayarlarını değiştirileceği ve 13 ila 17 yaş arasındaki gençlerin paylaştığı videoların en sıkı kısıtlamalara tabi tutulacağı ifade edilmişti.Öte yandan Google'a ait olan YouTube video paylaşım platformunun, 2019 yılında ebeveynlerin bilgisi veya rızası olmadan çocuklardan kişisel bilgiler topladığı iddiaları, şirketin ABD'nin düzenleyici kurumlarına 170 milyon dolarlık tazminat ödemesiyle sonuçlanmıştı.Google, ilk olarak 2014 yılında İspanya'dan bir kullanıcının açtığı 'unutulma hakkı' davasıyla karşı karşıya kalmıştı.Bu hadiseyi izleyen 4 yıl içinde Google'a, belirli internet sitelerinin arama sonuçlarından kaldırılması yönünde 650 binden fazla talep gitmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211025/google-rusyaya-325-milyon-ruble-para-cezasi-odedi-1050165497.html
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google, reşit olmayan, görseller, youtube

Google, reşit olmayanların görsellerinin kaldırılmasına yönelik talepleri kabul edecek

14:47 28.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicGoogle - logo
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Teknoloji devi Google, arama motorundan 18 yaşından küçüklere ait görsellerin kaldırılması yönündeki talepleri kabul edecek.
Google, içerik politikasında değişikliğe giderek, 18 yaşından küçüklerin kendi görsellerinin arama sonuçlarından kaldırılmasına yönelik taleplerini kabul etme kararı aldı.
Politika değişikliği, Google'ın ağustos ayında reşit olmayanların mahremiyetini ve zihinsel sağlıklarını korumayı amaçlayan bir dizi adım atacağını duyurmasının ardından geldi.
Google, reşit olmayanların görsellerini arama sonuçlarından çıkarma sürecinin, hedef görselin linkinin yer aldığı bir form doldurmakla başlayacağını bildirdi.
Form, hem çocuklar hem de ebeveynleri tarafından doldurulabilecek.
Formda ayrıca, aramada kullanılan sözcüklerin de yer alması talep edileceği ifade edildi.
Şirketin, daha sonra kaldırma talebini değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Bunun yanı sıra Google, bir görseli arama motorundan kaldırmanın internetten tamamen kaldırılması anlamına gelmediği hatırlatmasını yaptı.
Şirket, ağustos ayında yaptığı duyuruda, 18 yaşından küçüklerin yaşlarına, cinsiyetlerine ve ilgi alanlarına dönük reklamları engellemeyi taahhüt etmişti.
Duyuruda ayrıca, YouTube'un varsayılan gizlilik ayarlarını değiştirileceği ve 13 ila 17 yaş arasındaki gençlerin paylaştığı videoların en sıkı kısıtlamalara tabi tutulacağı ifade edilmişti.
Öte yandan Google'a ait olan YouTube video paylaşım platformunun, 2019 yılında ebeveynlerin bilgisi veya rızası olmadan çocuklardan kişisel bilgiler topladığı iddiaları, şirketin ABD'nin düzenleyici kurumlarına 170 milyon dolarlık tazminat ödemesiyle sonuçlanmıştı.
Google, ilk olarak 2014 yılında İspanya'dan bir kullanıcının açtığı 'unutulma hakkı' davasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Bu hadiseyi izleyen 4 yıl içinde Google'a, belirli internet sitelerinin arama sonuçlarından kaldırılması yönünde 650 binden fazla talep gitmişti.
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