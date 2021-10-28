https://tr.sputniknews.com/20211028/komure-yuzde-15-ve-yuzde-22-olmak-uzere-pes-pese-zam-1050263489.html

Kömüre yüzde 15 ve yüzde 22 olmak üzere peş peşe zam

Kömüre yüzde 15 ve yüzde 22 olmak üzere peş peşe zam

Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik, kömüre bir ay önce yüzde 15, geçen hafta da yüzde 22 oranında zam yapıldığını söyledi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T13:36+0300

2021-10-28T13:36+0300

2021-10-28T13:36+0300

ekonomi

çin

kömür

zam

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Çimento sektörü girdilerinden biri olan kömüre zam yapıldığını belirtti.Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik, kömüre bir ay önce yüzde 15, geçen hafta da yüzde 22 oranında zam yapıldığını söyledi.'Fiyat daha da yükselebilir'Yücelik, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, "Küresel piyasada zaten çok yüksek olan kömür fiyatları Çin ve Hindistan'daki talebin artması ile daha da yükselebilir. Bu kısmı sektör olarak endişe ile takip ediyoruz. Hem kömür fiyatları hem de navlunlar sektörümüz için sürdürülemez noktada, bu iki konuda ülkemizin de çeşitli teşviklerle reel sektörü desteklemesi hem enflasyonla mücadele, hem de yurtdışı rekabet gücümüz için çok önemli." ifadelerini kullandı.Çin'in tavan fiyat uygulamasıYücelik Çin'in kömüre tavan fiyat uygulaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.Yücelik, "Çin'in lokal piyasada kömür fiyatları için üst limit koyması kendi enerji sektörünü ve sanayisini korumak için attığı önemli bir adım, sanayisinin ihracat gücünü ve maliyet seviyesini korumak için bu tarz bir uygulamaya gidildi. Bu konuya ek olarak Avustralya'dan uzun süreden sonra kömür alımına izin verildi. " diye konuştu.Dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan enerji krizi Çin’de de kömür fiyatlarının tırmanışa geçmesine neden olmuş, kömür ile çalışan elektrik santralleri zarar etmeye başlamıştı. Zhengzhou gösterge kömür vadelileri bu ayın başında ton başına 1.980 yuan (311 dolar) ile rekor kırarken, spot fiyatlar daha da yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211026/benzine-bir-haftada-ucuncu-zam-1050197681.html

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çin, kömür, zam