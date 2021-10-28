Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211028/komure-yuzde-15-ve-yuzde-22-olmak-uzere-pes-pese-zam-1050263489.html
Kömüre yüzde 15 ve yüzde 22 olmak üzere peş peşe zam
Kömüre yüzde 15 ve yüzde 22 olmak üzere peş peşe zam
Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik, kömüre bir ay önce yüzde 15, geçen hafta da yüzde 22 oranında zam yapıldığını söyledi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:36+0300
2021-10-28T13:36+0300
ekonomi
çin
kömür
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102849/33/1028493369_0:171:3073:1899_1920x0_80_0_0_ca70b0dcd0ab11d1645c1d2781b1e221.jpg
Çimento sektörü girdilerinden biri olan kömüre zam yapıldığını belirtti.Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik, kömüre bir ay önce yüzde 15, geçen hafta da yüzde 22 oranında zam yapıldığını söyledi.'Fiyat daha da yükselebilir'Yücelik, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, "Küresel piyasada zaten çok yüksek olan kömür fiyatları Çin ve Hindistan'daki talebin artması ile daha da yükselebilir. Bu kısmı sektör olarak endişe ile takip ediyoruz. Hem kömür fiyatları hem de navlunlar sektörümüz için sürdürülemez noktada, bu iki konuda ülkemizin de çeşitli teşviklerle reel sektörü desteklemesi hem enflasyonla mücadele, hem de yurtdışı rekabet gücümüz için çok önemli." ifadelerini kullandı.Çin'in tavan fiyat uygulamasıYücelik Çin'in kömüre tavan fiyat uygulaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.Yücelik, "Çin'in lokal piyasada kömür fiyatları için üst limit koyması kendi enerji sektörünü ve sanayisini korumak için attığı önemli bir adım, sanayisinin ihracat gücünü ve maliyet seviyesini korumak için bu tarz bir uygulamaya gidildi. Bu konuya ek olarak Avustralya'dan uzun süreden sonra kömür alımına izin verildi. " diye konuştu.Dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan enerji krizi Çin’de de kömür fiyatlarının tırmanışa geçmesine neden olmuş, kömür ile çalışan elektrik santralleri zarar etmeye başlamıştı. Zhengzhou gösterge kömür vadelileri bu ayın başında ton başına 1.980 yuan (311 dolar) ile rekor kırarken, spot fiyatlar daha da yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211026/benzine-bir-haftada-ucuncu-zam-1050197681.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102849/33/1028493369_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_4ed350ff9ec6a80bc8551d5477934d68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, kömür, zam

Kömüre yüzde 15 ve yüzde 22 olmak üzere peş peşe zam

13:36 28.10.2021
© Sputnik / Alexander KryazhevKömür
Kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Alexander Kryazhev
Abone ol
Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik, kömüre bir ay önce yüzde 15, geçen hafta da yüzde 22 oranında zam yapıldığını söyledi.
Çimento sektörü girdilerinden biri olan kömüre zam yapıldığını belirtti.
Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik, kömüre bir ay önce yüzde 15, geçen hafta da yüzde 22 oranında zam yapıldığını söyledi.

'Fiyat daha da yükselebilir'

Yücelik, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, "Küresel piyasada zaten çok yüksek olan kömür fiyatları Çin ve Hindistan'daki talebin artması ile daha da yükselebilir. Bu kısmı sektör olarak endişe ile takip ediyoruz. Hem kömür fiyatları hem de navlunlar sektörümüz için sürdürülemez noktada, bu iki konuda ülkemizin de çeşitli teşviklerle reel sektörü desteklemesi hem enflasyonla mücadele, hem de yurtdışı rekabet gücümüz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çin'in tavan fiyat uygulaması

Yücelik Çin'in kömüre tavan fiyat uygulaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Yücelik, "Çin'in lokal piyasada kömür fiyatları için üst limit koyması kendi enerji sektörünü ve sanayisini korumak için attığı önemli bir adım, sanayisinin ihracat gücünü ve maliyet seviyesini korumak için bu tarz bir uygulamaya gidildi. Bu konuya ek olarak Avustralya'dan uzun süreden sonra kömür alımına izin verildi. " diye konuştu.
Dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan enerji krizi Çin’de de kömür fiyatlarının tırmanışa geçmesine neden olmuş, kömür ile çalışan elektrik santralleri zarar etmeye başlamıştı. Zhengzhou gösterge kömür vadelileri bu ayın başında ton başına 1.980 yuan (311 dolar) ile rekor kırarken, spot fiyatlar daha da yükseldi.
benzin kuyruk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
EKONOMİ
Benzine bir haftada üçüncü zam
26 Ekim, 16:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:46Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'
13:45Saçından alınan DNA kanıtladı: 73 yaşındaki adam, Oturan Boğa'nın torunu çıktı
13:36Kömüre yüzde 15 ve yüzde 22 olmak üzere peş peşe zam
13:34Oray Eğin'den Selvi'nin Özgür Demirtaş yazısına tepki: 'Kim hazırlıyor bu adamı'
13:29Sandviçleri bulaşık makinesinde ısıttığı için kovuldu, mahkeme yasal haklarının ödenmesine hükmetti
13:27Hindistan, nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füzesini test etti
13:26Putin: Rusya ve ASEAN ülkelerinin ana küresel sorunlara ilişkin tutumları birbirine yakın
13:22Bahçeli: Mandacıların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir
13:21Rusya’daki günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı
13:17Nadir bulunan 'penis bitkisi' 25 yıl sonra ilk kez çiçek açtı
13:16Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu
13:15Gintsburg açıkladı: Koronavirüsten yüzde 100 koruma nasıl sağlanabilir?
13:09Elektrikleri kesilen aile, 8 gündür karanlıkta yaşıyor
13:04Ucuz bir antidepresan ilaç, ağır Kovid'den hastanede uzun tedavi riskini azaltıyor
13:02Uçan motosiklet 680 bin dolara satışta: Bir süre yarış pistlerinde kullanılacak
12:55Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü
12:43Almanya Başbakanı Merkel'den Yunanistan ziyareti: Gündemde Türkiye var
12:42Güney Amerika'dan FIFA'ya Dünya Kupası resti: Gelmeyiz
12:36'Şeytan çıkaracağım' diyerek 13 yaşındaki çocuğu istismar eden öğretmene 16 yıl hapis cezası
12:35Şebnem Şirin'i öldürdüğünü itiraf eden Furkan Zıbıncı tutuklandı