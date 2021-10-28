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https://tr.sputniknews.com/20211028/kopekten-halay-cekerek-kactilar-1050275434.html
Önce köpekten halay çekerek kaçtılar, ardından köpeği de halaya dahil ettiler
Önce köpekten halay çekerek kaçtılar, ardından köpeği de halaya dahil ettiler
Türkiye'de köpekten halay çekerek kaçan 5 kişilik grubun görüntüleri bugün sosyal medyanın öne çıkan gündemlerinden biri oldu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T19:00+0300
2021-10-28T19:00+0300
2021-10-28T19:08+0300
yaşam
sosyal medya
köpek
görüntü
halay
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Nerede çekildiği bilinmeyen 'köpekten halay çekerek kaçanlar' videosu sosyal medyanın öne çıkanlarından oldu.Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde ıssız olduğu görülen bir sokakta köpekle karşılaşan 5 kişi, köpekten kaçmak için halay çekmeye başlıyor. 26 Eylül tarihinde kaydedilen görüntülerde halay çekenler, önce yavaşça köpekten uzaklaşırken ardından koşarak kaçıyor.Videonun devamında ise 24 Ekim'de 5 kişilik grubun köpeği de halaya dahil ettiği görüntüler yer alıyor.
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sosyal medya, köpek, görüntü, halay
Önce köpekten halay çekerek kaçtılar, ardından köpeği de halaya dahil ettiler 19:00 28.10.2021 (güncellendi: 19:08 28.10.2021)
Türkiye'de köpekten halay çekerek kaçan 5 kişilik grubun görüntüleri bugün sosyal medyanın öne çıkan gündemlerinden biri oldu.
Nerede çekildiği bilinmeyen '
köpekten halay çekerek kaçanlar' videosu sosyal medyanın öne çıkanlarından oldu.
Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde ıssız olduğu görülen bir sokakta
köpekle
karşılaşan
5 kişi,
köpekten kaçmak için halay çekmeye başlıyor.
26 Eylül tarihinde kaydedilen görüntülerde halay çekenler, önce yavaşça köpekten uzaklaşırken ardından koşarak kaçıyor.
Videonun devamında ise
24 Ekim'de 5 kişilik grubun köpeği de halaya dahil ettiği görüntüler yer alıyor.