https://tr.sputniknews.com/20211028/kopekten-halay-cekerek-kactilar-1050275434.html

Önce köpekten halay çekerek kaçtılar, ardından köpeği de halaya dahil ettiler

Önce köpekten halay çekerek kaçtılar, ardından köpeği de halaya dahil ettiler

Türkiye'de köpekten halay çekerek kaçan 5 kişilik grubun görüntüleri bugün sosyal medyanın öne çıkan gündemlerinden biri oldu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T19:00+0300

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yaşam

sosyal medya

köpek

görüntü

halay

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Nerede çekildiği bilinmeyen 'köpekten halay çekerek kaçanlar' videosu sosyal medyanın öne çıkanlarından oldu.Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde ıssız olduğu görülen bir sokakta köpekle karşılaşan 5 kişi, köpekten kaçmak için halay çekmeye başlıyor. 26 Eylül tarihinde kaydedilen görüntülerde halay çekenler, önce yavaşça köpekten uzaklaşırken ardından koşarak kaçıyor.Videonun devamında ise 24 Ekim'de 5 kişilik grubun köpeği de halaya dahil ettiği görüntüler yer alıyor.

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sosyal medya, köpek, görüntü, halay