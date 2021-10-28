https://tr.sputniknews.com/20211028/moskovada-salgin-nedeniyle-ilan-edilen-izin-gunleri-basladi-1050268239.html

Moskova'da salgın nedeniyle ilan edilen izin günleri başladı

Moskova'da salgın nedeniyle ilan edilen izin günleri başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasına göre, kentte koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen izin günleri bugün... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T11:05+0300

2021-10-28T11:05+0300

2021-10-28T15:29+0300

koronavirüs

rusya

izin

kısıtlama

koronavirüs

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Sobyanin, internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Moskova’da 28 Ekim-7 Kasım 2021 tarihleri izin günleri olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.İzin günleri boyunca kentte bir dizi tedbir uygulanacak. Şirket ve kurumlar çalışmayı durduracak. Sadece marketler, eczaneler ve temel ihtiyaç malzemelerini satan dükkanlar açık kalacak.Güzellik salonları, kozmetik mağazaları, spa, masaj ve spor salonları bu günlerde faaliyet gösteremeyecek.İlköğretim okulları ve anaokulları kapalı olacak. Ancak öğrencilerin ulaşım kartları bloke edilmiyor. Yüksek öğretim kurumları uzaktan eğitim görecek.Tiyatro ve müzeler yüzde 50 kapasite ile, ziyaretçilerin aşı sertifikası göstermesi ve maske takması koşuluyla açık kalacak.

https://tr.sputniknews.com/20211021/moskovada-pandemi-nedeniyle-yeni-tedbirler-10-gun-izin-1050038391.html

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