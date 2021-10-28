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Yolcu hostese saldırdı: Uçak hem rota değiştirdi hem de acil iniş yaptı
Yolcu hostese saldırdı: Uçak hem rota değiştirdi hem de acil iniş yaptı
ABD'de yolcunun hostese saldırması sonucu rota değiştiren uçak acil iniş yaptı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T20:17+0300
2021-10-28T20:17+0300
dünya
abd
acil iniş
federal soruşturma bürosu (fbi)
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New York'tan California'ya yapılan uçuşta, erkek yolcunun kadın uçuş görevlisine saldırması nedeniyle rota değiştiren uçak yönünü Colorado eyaletine çevirdi.American Airlines'a ait uçakta "maske takma uyarısı" nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda kadın kabin görevlisine saldıran "business class" yolcusu yüzünden en yakın hava alanının bulunduğu Denver kentine iniş yapıldı.Hava yolu şirketinin ABD basınına yansıyan açıklamasında, saldırganın tutuklandığı ve "bir daha asla" American Airlines ile uçmasına izin verilmeyeceği belirtildi."AA Flight 976" sefer numaralı uçağın Denver'a indiğini doğrulayan Federal Havacılık İdaresi, konunun Federal Soruşturma Bürosu'nca (FBI) araştırıldığını bildirdi.Öte yandan saldırganın kabin görevlisine 2 defa yumruk attığı, uçaktaki bir doktor tarafından acil bakımı yapılan ve maskesinde kan izleri bulunan kadın görevlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
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abd, acil iniş, federal soruşturma bürosu (fbi)

Yolcu hostese saldırdı: Uçak hem rota değiştirdi hem de acil iniş yaptı

20:17 28.10.2021
© AAUçak, gökyüzü
Uçak, gökyüzü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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ABD'de yolcunun hostese saldırması sonucu rota değiştiren uçak acil iniş yaptı.
New York'tan California'ya yapılan uçuşta, erkek yolcunun kadın uçuş görevlisine saldırması nedeniyle rota değiştiren uçak yönünü Colorado eyaletine çevirdi.
American Airlines'a ait uçakta "maske takma uyarısı" nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda kadın kabin görevlisine saldıran "business class" yolcusu yüzünden en yakın hava alanının bulunduğu Denver kentine iniş yapıldı.
Hava yolu şirketinin ABD basınına yansıyan açıklamasında, saldırganın tutuklandığı ve "bir daha asla" American Airlines ile uçmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
"AA Flight 976" sefer numaralı uçağın Denver'a indiğini doğrulayan Federal Havacılık İdaresi, konunun Federal Soruşturma Bürosu'nca (FBI) araştırıldığını bildirdi.
Öte yandan saldırganın kabin görevlisine 2 defa yumruk attığı, uçaktaki bir doktor tarafından acil bakımı yapılan ve maskesinde kan izleri bulunan kadın görevlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
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