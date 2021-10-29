Amerikalı 'ciğer kralı': Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yemek hayatımı değiştirdi

"Dışarıda vakit harcamak, oğullarımın kurdeşen dökmesine sebep oldu. Köpeklerimizle oyun oynamak dahi nefes darlığına, göz şişmesine ve burun akıntısına yol açtı. Gözümü asıl açan olay ise, oğullarımdan birinin tamamen nefesinin kesilmesi oldu. Şanslıydık ki hastaneye zamanında yetişebildik. Eşim ve ben, gerçek sebeple yüzleşmeye karar verdik. Şansımızı zorlamayacaktık. Her ebeveynin yapacağı şeyi yaptık; elimizden geleni denedik. Yolculuğumuz da böyle başladı. Önce işlenmiş gıdaları hayatımızdan çıkardık. Atalarımızın beslenme düzenine kapımızı açtık. Mevsim meyve ve sebzeler, en besleyici kısımları da dahil olmak üzere tüm hayvan etleri. Ciğer. Sadece iki hafta içerisinde oğullarımızın sağlığında ciddi bir düzelme gözlemledik. Kendimizde de öyle. 20 yıl sonra ise, her gün yarım kilo çiğ ciğer yiyorum."