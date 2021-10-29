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Amerikalı 'ciğer kralı': Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yemek hayatımı değiştirdi
Amerikalı 'ciğer kralı': Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yemek hayatımı değiştirdi
ABD'de 'mağara diyeti' uygulayan 'ciğer kralı' lakaplı Brian Johnson isimli bir adam, doğal yaşama dönmeyi esas alan yaşam tarzı sayesinde hayatının... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T00:37+0300
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Sosyal medyada 'ciğer kralı' ismiyle tanınan Brian Johnson, 20 yıldır çiğ etten oluşan sıkı bir 'mağara diyeti'nin yanı sıra, günlük egzersizler ve uyku düzenini esas alan bir doğal yaşama geri dönüş pratiği uyguluyor.Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yiyen Johnson, söz konusu pratiklerin hayatını değiştirdiğini söylüyor.Yüzyıllar öncesinin hayat pratiklerini bugünkü modern yaşamın konforundan uzakta uygulamayı amaçlayan 'ciğer kralı', sosyal medyada çiğ et yediği görüntüleri paylaşırken, en ideal sağlığa kavuşmanın yolunun, bir hayvanın tüm parçalarının kullanılmasından geçtiğine inanıyor.Daha önceki yaşamında 'Amerikan rüyası'nı yaşadığını ve profesyonel bir iş hayatına sahip olduğunu belirten Johnson, tüm bunların oğullarının hastalanmaya başlamasıyla değiştiğini ifade ederek, "Oğullarım modern yaşamla etkileşime geçtikçe, alerjileri ağırlaşmaya başladı" dedi.Johnson, şöyle devam etti:Çiğ billur yeme konusundaki sorulara ilişkin ise Johnson şu ifadeleri kullandı:Ancak uzmanlar, çiğ et yemenin tifo, listeriya ve diğer pek çok bakteriyel rahatsızlığa sebep olabileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan, çiğ et tüketimi insanlarda mide bulanması, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan gıda zehirlenmesine de neden olabiliyor.
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abd, et, çiğ

Amerikalı 'ciğer kralı': Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yemek hayatımı değiştirdi

00:37 29.10.2021 (güncellendi: 00:43 29.10.2021)
© Fotoğraf : PixabayÇiğ et
Çiğ et - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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ABD'de 'mağara diyeti' uygulayan 'ciğer kralı' lakaplı Brian Johnson isimli bir adam, doğal yaşama dönmeyi esas alan yaşam tarzı sayesinde hayatının değiştiğini iddia ediyor.
Sosyal medyada 'ciğer kralı' ismiyle tanınan Brian Johnson, 20 yıldır çiğ etten oluşan sıkı bir 'mağara diyeti'nin yanı sıra, günlük egzersizler ve uyku düzenini esas alan bir doğal yaşama geri dönüş pratiği uyguluyor.
Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yiyen Johnson, söz konusu pratiklerin hayatını değiştirdiğini söylüyor.
Yüzyıllar öncesinin hayat pratiklerini bugünkü modern yaşamın konforundan uzakta uygulamayı amaçlayan 'ciğer kralı', sosyal medyada çiğ et yediği görüntüleri paylaşırken, en ideal sağlığa kavuşmanın yolunun, bir hayvanın tüm parçalarının kullanılmasından geçtiğine inanıyor.
Daha önceki yaşamında 'Amerikan rüyası'nı yaşadığını ve profesyonel bir iş hayatına sahip olduğunu belirten Johnson, tüm bunların oğullarının hastalanmaya başlamasıyla değiştiğini ifade ederek, "Oğullarım modern yaşamla etkileşime geçtikçe, alerjileri ağırlaşmaya başladı" dedi.
Johnson, şöyle devam etti:

"Dışarıda vakit harcamak, oğullarımın kurdeşen dökmesine sebep oldu. Köpeklerimizle oyun oynamak dahi nefes darlığına, göz şişmesine ve burun akıntısına yol açtı. Gözümü asıl açan olay ise, oğullarımdan birinin tamamen nefesinin kesilmesi oldu. Şanslıydık ki hastaneye zamanında yetişebildik. Eşim ve ben, gerçek sebeple yüzleşmeye karar verdik. Şansımızı zorlamayacaktık. Her ebeveynin yapacağı şeyi yaptık; elimizden geleni denedik. Yolculuğumuz da böyle başladı. Önce işlenmiş gıdaları hayatımızdan çıkardık. Atalarımızın beslenme düzenine kapımızı açtık. Mevsim meyve ve sebzeler, en besleyici kısımları da dahil olmak üzere tüm hayvan etleri. Ciğer. Sadece iki hafta içerisinde oğullarımızın sağlığında ciddi bir düzelme gözlemledik. Kendimizde de öyle. 20 yıl sonra ise, her gün yarım kilo çiğ ciğer yiyorum."

Çiğ billur yeme konusundaki sorulara ilişkin ise Johnson şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar yalnızca sosyal normlar. Daha fazlasını istiyorsanız, daha fazlasına dönüşmek, kendinizi genişletmek, son derece farklı olan bir şey yapmak ve iyi bir evrimsel avcının yaptığı gibi yeni bir çığır açmak zorundasınız."
Ancak uzmanlar, çiğ et yemenin tifo, listeriya ve diğer pek çok bakteriyel rahatsızlığa sebep olabileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan, çiğ et tüketimi insanlarda mide bulanması, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan gıda zehirlenmesine de neden olabiliyor.
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