Amerikalı 'ciğer kralı': Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yemek hayatımı değiştirdi

ABD'de 'mağara diyeti' uygulayan 'ciğer kralı' lakaplı Brian Johnson isimli bir adam, doğal yaşama dönmeyi esas alan yaşam tarzı sayesinde hayatının... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

Sosyal medyada 'ciğer kralı' ismiyle tanınan Brian Johnson, 20 yıldır çiğ etten oluşan sıkı bir 'mağara diyeti'nin yanı sıra, günlük egzersizler ve uyku düzenini esas alan bir doğal yaşama geri dönüş pratiği uyguluyor.Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yiyen Johnson, söz konusu pratiklerin hayatını değiştirdiğini söylüyor.Yüzyıllar öncesinin hayat pratiklerini bugünkü modern yaşamın konforundan uzakta uygulamayı amaçlayan 'ciğer kralı', sosyal medyada çiğ et yediği görüntüleri paylaşırken, en ideal sağlığa kavuşmanın yolunun, bir hayvanın tüm parçalarının kullanılmasından geçtiğine inanıyor.Daha önceki yaşamında 'Amerikan rüyası'nı yaşadığını ve profesyonel bir iş hayatına sahip olduğunu belirten Johnson, tüm bunların oğullarının hastalanmaya başlamasıyla değiştiğini ifade ederek, "Oğullarım modern yaşamla etkileşime geçtikçe, alerjileri ağırlaşmaya başladı" dedi.Johnson, şöyle devam etti:Çiğ billur yeme konusundaki sorulara ilişkin ise Johnson şu ifadeleri kullandı:Ancak uzmanlar, çiğ et yemenin tifo, listeriya ve diğer pek çok bakteriyel rahatsızlığa sebep olabileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan, çiğ et tüketimi insanlarda mide bulanması, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan gıda zehirlenmesine de neden olabiliyor.

