https://tr.sputniknews.com/20211029/fransa-hukumeti-abd-ile-isbirligini-yeniden-baslatma-niyetindeyiz-1050299105.html
Fransa hükümeti: ABD ile işbirliğini yeniden başlatma niyetindeyiz
Fransa hükümeti: ABD ile işbirliğini yeniden başlatma niyetindeyiz
Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, AUKUS krizinden sonra ABD ile ikili işbirliği yeniden devreye sokma niyetinde olduklarını belirtti. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T14:34+0300
2021-10-29T14:34+0300
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Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal; ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan denizaltı anlaşmasının ardından başlayan krize ilişkin değerlendirmede bulundu.BFM TV'ye konuşan Attal, "Amerikalılarla ikili işbirliğini yeniden başlatmak gerekli zira hem biz hem de onlar, iklim ve Sahel'deki teröre karşı mücadele gibi gezegen için büyük önem taşıyan sorunların çözümünde yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.Paris ile Washington'un AUKUS anlaşmazlığının sarstığı güveni yeniden tesis etmesi gerektiğini vurgulayan Attal, bunun uzun ve zorlu bir süreç olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.Savunma ve güvenlik alanlarında İngiltere ve ABD ile 'AUKUS' adı verilen bir partnerlik anlaşmasını imzalayan Avustralya, Fransız Naval Group şirketiyle yapılan ve 'yüzyılın kontrat' olarak gösterilen 56 milyar euro'luk denizaltı anlaşmasından çıktığını duyurmuştu.Bu anlaşmaya göre Naval Group, Avustralya için 12 adet Barracuda tipi saldırı denizaltısı inşa edecekti.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya’nın anlaşmadan çekilmesini ‘müttefiki sırtından bıçaklama’ şeklinde nitelendirerek güvenin baltalandığını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210925/cinli-diplomattan-aukus-tepkisi-pekin-ilk-nukleer-saldiriyi-yapmaya-hazir-olmali-1049244305.html
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abd, fransa, ingiltere, avustralya, anlaşma, aukus
Fransa hükümeti: ABD ile işbirliğini yeniden başlatma niyetindeyiz
Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, AUKUS krizinden sonra ABD ile ikili işbirliği yeniden devreye sokma niyetinde olduklarını belirtti.
Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal; ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan denizaltı anlaşmasının ardından başlayan krize ilişkin değerlendirmede bulundu.
BFM TV'ye konuşan Attal, "Amerikalılarla ikili işbirliğini yeniden başlatmak gerekli zira hem biz hem de onlar, iklim ve Sahel'deki teröre karşı mücadele gibi gezegen için büyük önem taşıyan sorunların çözümünde yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Paris ile Washington'un AUKUS anlaşmazlığının sarstığı güveni yeniden tesis etmesi gerektiğini vurgulayan Attal, bunun uzun ve zorlu bir süreç olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Savunma ve güvenlik alanlarında İngiltere ve ABD ile 'AUKUS' adı verilen bir partnerlik anlaşmasını imzalayan Avustralya, Fransız Naval Group şirketiyle yapılan ve 'yüzyılın kontrat' olarak gösterilen 56 milyar euro'luk denizaltı anlaşmasından çıktığını duyurmuştu.
Bu anlaşmaya göre Naval Group, Avustralya için 12 adet Barracuda tipi saldırı denizaltısı inşa edecekti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya’nın anlaşmadan çekilmesini ‘müttefiki sırtından bıçaklama’ şeklinde nitelendirerek güvenin baltalandığını kaydetmişti.